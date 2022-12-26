В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

На сегодняшний день контактов у президента России Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном не запланировано. Такое заявление в понедельник, 26 декабря, сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли у российского лидера контакт с французским президентом.

Как отметил Песков, если в графике подобный контакт появится, то об этом будет сообщено своевременно.

Напомним, французский президент считает, что прямой контакт с российским лидером важен для возобновления взаимодействия между странами. Как писал сайт KP.RU, по оценке Макрона, российско-украинский конфликт завершится переговорами, и он не видит других вариантов.