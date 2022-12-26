Нацпроекты служат нашим интересам

Фото: Оксана ЗУЙКО

Вот уже полгода, с июля по настоящее время, в цикле радиопрограмм «Женские истории» «Комсомолка» рассказывала о содержании самых разных национальных проектов, о тех возможностях, которые они предоставляют бизнесу, различным отраслям экономики, гражданам, и о том, какие меры национальных проектов реализуются в стране.

АНО «Национальные приоритеты» и Радио КП летом этого года запустили новый медиапроект «Женские истории», где ведущие Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая в эфире беседовали с интересными героинями, которые помогали реализовывать национальные проекты России или сами пользовались их возможностями. Тематические передачи выходили в самый прайм-тайм – в пятницу вечером – и неизменно пользовались популярностью слушателей.

Мы рассказали слушателям радио КП о нацпроектах «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Образование», «Экология», «Наука и университеты», «Демография», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда». Федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Искусственный интеллект» тоже не остались вне поля нашего зрения. В общей сложности состоялись 24 передачи.

Все вместе мы убедились, какая масштабная и разнонаправленная работа на всех государственных уровнях одновременно ведется в стране.

Преображается наука – меняется содержание университетских программ, сам подход к высшему и среднему образованию становится принципиально другим. У молодежи появляется возможность прямо со студенческой скамьи совершенствовать и применять свои знания на практике, чтобы минимизировать разрыв между теорией и реальными запросами общества, производства, всей экономики. Повсеместно происходит цифровизация России, она охватывает абсолютно все сферы хозяйства. Для этого нужны квалифицированные специалисты. Стране необходимо развивать собственные технологии – и молодым да ранним в этом направлении дается зеленый свет по всему маршруту – от школы до трудоустройства в ведущие компании. («Кванториумы», IT-Cube и «Дома научной коллаборации» - какие новые возможности дополнительное образование дает школьникам», «Как создать условия для процветания российских ученых».

В области здравоохранения тоже наблюдаются перемены: мы говорили о том, как сегодня справляются с особенно тяжелыми заболеваниями (в частности, с онкологическими), о применении искусственного интеллекта в медицине и т.д . В рамках нацпроекта «Демография» обсуждались вопросы материнства и детства, помощи молодым, многодетным семьям, пожилым людям. Не раз в программе «Женские истории» мы отмечали все возрастающую роль женщины в жизни общества, ее значение в формировании социального здоровья и в семье, а также в совершенно якобы не женских сферах деятельности. («Девушка в ИТ: настоящее или будущее?», «Неслабый пол. Как женщины становятся предпринимателями» - такова тематика некоторых состоявшихся выпусков передачи).

Приглашенными на радио экспертами выявлены и обозначены совершенно новые для России тенденции: меняется структура общества, молодые становятся все более активными, пенсионеры тоже еще долго после выхода на заслуженный отдых остаются активными, чему способствует целый перечень запущенных социальных программ, трансформируется отношение к старшему поколению.

Ряд передач информировал тех, кому это интересно, о том, какая помощь предоставляется государством начинающим и опытным предпринимателям, стартапам (в том числе и студенческим).

Не забыта и культура: «Библиотеки как арт-пространства и музеи с дополненной реальностью» - так звучала тема одного из эфиров.

Мы обсуждали и то, как люди, простые граждан, могут повлиять на создание комфортной городской среды, и с интересом сейчас наблюдаем, как становимся свидетелями этих изменений.

«80% россиян знают о раздельном сборе мусора и согласны с таким подходом», «Экология начинается с тебя» - так звучали наши «зеленые» эфиры.

Целенаправленная работа по нацпроектам в стране будет продолжаться еще несколько лет, и мы, конечно, еще не раз вернемся к освещению этой темы.