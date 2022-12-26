Опубликованы эксклюзивные фото из спальни Ксении Собчак и Константина Богомолова

Ксения Собчак в гостиной у полок с книгами. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

Ксения Собчак в этом году переехала в новый дом в Подмосковье, которые строила и обустраивала больше четырех лет. Особняк площадью более 1000 кв м расположен в элитном поселке «Горки 8», там у Собчак и «старый дом», где она жила раньше. Поселок – в 15 км от МКАД. Новый дом огромный: цокольный этаж, два жилых. Построен из финской сосны, с огромными панорамными окнами. Отделка – дерево, мрамор и другие натуральные материалы. Дома такой же площади в этом поселке сейчас продают по цене от $6 млн. (412 миллионов рублей).

Собчак в спальне — на фоне супружеского ложа. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

В доме Ксения Собчак живет с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым. Часть расходов за строительные, отделочные работы, декор и обстановку Собчак компенсировала по бартеру – все годы стройки давала рекламу товаров, услуг, компаний в своих соцсетях. После заселения в дом на своем канале на YouTube Собчак показывает интерьеры нового жилища, еще раз рекламируя партнеров. В общей сложности на отделочных работах, интерьере она могла сэкономить до 50% расходов.

Свой дом Ксения Собчак показывает частями. В этот раз показала главное – спальни.

Что показала Ксения Собчак?

- Вход во все комнаты контролирует система безопасности – можно войти по отпечаткам пальцев. Везде видеокамеры, современная система безопасности и видеонаблюдения.

В спальне Собчак и Богомолова огромные окна напротив кровати. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

- Окна огромные, во дворе много деревьев. По ним прямо под окнами прыгают белки.

- Внутри этажи соединяет лестница - вес три с половиной тонны. Она из латунной мастерской, а делали ее 50 человек.

Лестница из латунной мастерской. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

- Крыло дома с детскими комнатами огромное. У сына звезды Платона две комнаты. Первая – с большим столом, шкафами, игровой зоной. Когда приходят репетиторы, то занимаются с ребенком здесь. Собчак говорит: «Уроков пока меньше, чем игрушек, но это нормально – Платону пока 6 лет». Здесь на стенах – звездно небо: это обои ручной работы, на них нарисованы настоящие созвездия. На шкафах предусмотрены доски, на которых можно рисовать мелками. Вторая – комната Платона уже спальня: здесь спортивный уголок, кровать в два яруса. Ксения воплотила свою мечту: «Я все детство, живя в классической петербургской квартире с классическим интерьером, мечтала иметь двухъярусную кровать, чтобы спать наверху». Но Платон спит на первом этаже. У мальчика огромная коллекция конструкторов Лего, собирать их – любимое дело мальчика.

Комната для дочери Константина Богомолова от первого брака — Анны. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

Ксения Собчак у входа в комнату сына Платона. Слева на стене — система безопасности: вход во все комнаты по отпечаткам пальцев. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

- Отдельная детская комната сделана для Анны - дочери Константина Богомолова от первого брака. Собчак старалась сделать все так, чтобы подростку понравилось: «Я ее делала с огромной любовью». Здесь ортопедическая кровать-диван; полки для книг; гардеробная; стол; комод 19 века из Франции. Комод Ксения купила на барахолке в часе езды от центра Парижа: «Каждый раз когда еду в Париж, бываю там и выбираю какие-то вещи».

Шикарная гардеробная звезды. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

- В гостиной много полок с книгами. Собчак смеется: «Вот из-за этой книги мы с Константином поругались – «Зулейха открывает глаза». Мне она очень понравилась. Я стала делится этим знанием с Константином - выслушала вообще все, что могла… И дальше свою любовь к литературе решила оставлять при себе».

- У Ксении есть отдельная гримерная комната – здесь много зеркал и мягкие кресла. Сюда приезжает стилист, который красит и расчесывает звезду перед выходом на мероприятия или съемки. Есть гардеробная комната – и она просто огромная. В шкафах: одежда, туфли, очки, сумки. «Пережитки нулевых», - комментирует Собчак. - Сейчас давно уже столько не покупаю. Некоторым вещам по 10 лет – я ничего не выбрасываю, я «Плюшкин».

Бассейн — вход в него из бани, а выйти можно на веранду. Фото: YouTube-канал «Осторожно, Собчак!»

- В спальню (как и во все остальные комнаты) ведут белорусские двери. Собчак показала, что у кровати лежит термометр: «Я сплю при 17 градусах. Я настолько сумасшедший человек, что всегда лежит термометр, чтобы я видела - температура не выше. Я не могу находится в натопленных помещениях. Сплю 8 – 9 часов, чтобы хорошо себя чувствовать. Никогда не ложусь раньше трех часов ночи: смотрю, пишу, разговариваю». Кровать у Собчак и Богомолова с замшевым изголовьем. Места на стене для телевизора не нашлось – напротив кровати окна. Поэтому раньше в спальне стоял телевизор на специальной установке у кровати, но Константин раскритиковал такое сооружение. Ксения пожаловалась: «Теперь я не смотрю телевизор в кровати, смотрю с айпеда!» Впрочем, в доме есть отдельная комната-кинозал.

- Ванная комната с панорамными окнами-дверями, из нее выход на террасу. Здесь и ванна, и поддон. Есть холодильник для косметики. Рядом баня и бассейн.

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