Европа пытается «залить» Россию алкоголем: вы удивитесь, кто это сделал

Евросоюз увеличил поставки вина в Россию на 40% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивительную статистику принесла сегодня новостная лента. За нынешнюю осень — август-октябрь 2022 — страны Евросоюза буквально залили нас своим вином. Его поставки в сравнении с тем же периодом 2021-го увеличились более чем на 40%.

Список европейских стран, из которых к нам приехало больше всего вина, тоже выглядит довольно странновато. В 2021 году в топ главных поставщиков из стран ЕС входили Италия, Испания, Франция (данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка). Нынче, судя по статистике от Еврокомиссии, это Латвия, Литва (ну самые «винные» страны) и Италия. Еще удивительнее выглядит топ государств, вдруг решивших поить нас вином вдвое активнее, чем раньше: поставки оттуда в сравнении с осенью-2021 выросли более чем на 100% (в литрах). Это Австрия, Болгария, Хорватия, Эстония и Финляндия.

- Так оно ехало, ехало — и наконец приехало, - глубокомысленно прокомментировал ситуацию знакомый ритейлер. Добавив, что как именно ехало, статистика как раз немного и раскрывает, но всей правды никто не расскажет, поскольку хотелось бы еще и следующие партии вина получить. А также других товаров, с которыми ситуация похожая.

В общих чертах дело выглядит так. Под европейские санкции с марта попали «предметы роскоши» стоимостью дороже 300 евро. Это, в том числе и алкоголь. С дорогими элитными напитками действительно возникли проблемы. Но продавать в Россию столовые испанские и итальянские вина, которых на их родине полно и за 15-20 евро, никто не запрещает.

Проблема, однако, как и с другими товарами, возникла с логистикой и расчетами. В летние месяцы магазины в основном торговали остатками европейского алкоголя. Запасов которого, как по весне рассказывали эксперты, было на 3-4 месяца. Но новые заказы ритейлеры делали и решали вместе с поставщиками, как быть, чтобы «доехало». К осени наконец и приехало с большим запасом. В том числе и с перестраховкой, чтобы товара хватило на новогодние праздники в случае, если найденные торговые коридоры по каким-то причинам резко закроются.

К слову, европейские страны, у которых с Россией сухопутная граница — и в первую очередь Латвия, - уже не первый раз в этом году возникают как «топовые» поставщики в Россию самых неожиданных товаров. Эксперты объясняют это так. В таможенной статистике как страна-экспортер зачастую указывается последняя страна ЕС, через которую следовал товар и из которой непосредственно попал в Россию. Вот так и получилось, что Прибалтика поит нас вином.