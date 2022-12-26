Аномальные «русские» метели накрыли Нью-Йорк: американцы начали умирать от холода

Снегопад, сопровождавшийся порывистым холодным ветром, обрушился на большую часть Соединенных Штатов в канун рождественских праздников. Фото: REUTERS

Снегопад, сопровождавшийся порывистым холодным ветром, обрушился на большую часть Соединенных Штатов в канун рождественских праздников. Непогода стала катастрофой для тысяч американцев. Жертвами бури, которая сопровождалась снежным эффектом озера, при котором снег идет в переменку с ледяным дождем, стали по меньшей мере 37 человек. Сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк, где несколько западных районов оказались погребены под снегом. Сугробы там достигали высоты более метра. Из-за этого многие автомобили застряли в снегах, а тысячи людей остались без электричества.

Непогода стала катастрофой для тысяч американцев. Жертвами бури, которая сопровождалась снежным эффектом озера, при котором снег идет в переменку с ледяным дождем, стали по меньшей мере 37 человек. Фото: REUTERS

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что прошедший снегопад стал одним из самых разрушительных в истории штата. Такая буря сравнима с метелью 1977 году. На дорогах наблюдается нулевая видимость, проезд по ним был затруднен из-за метели. Только в одном Нью-Йорке из-за внезапно обрушившегося снегопада и низких температур погибли как минимум 17 человек. Погибшие были найдены на улицах, замерзшими в сугробах, другие - в своих автомобилях, сообщили в полиции.

Сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк, где несколько западных районов оказались погребены под снегом. Фото: REUTERS

Спасательные бригады, которые выезжали на вызовы, не успевали доехать до адресатов, вязнув в снегу. Известно, что врачи 11 машин скорой помощи были вынуждены ждать наряды спасателей, - неотложки просто-напросто не могли проехать.

К спасению нуждающихся в помощи жителей Нью-Йорка были подключены бойцы Национальной гвардии. По словам губернатора штата, нацгвардия приняла участие в более чем 500 спасательных операциях, в том числе в родах.

Помимо тяжелой обстановки на дорогах, ситуация внутри жилых домов оставляет желать лучшего. Некоторые жители из-за мороза находились без электричества около 56 часов. Как пояснила Кэти Хокул, это было связано с тем, что электросистемы не выдерживали большой нагрузки.

По данным PowerOutage без света и тепла в рождественский вечер оставались более 98 000 клиентов. С момент начала бурю количество отключений превышало миллион.

Сугробы там достигали высоты более метра. Из-за этого многие автомобили застряли в снегах, а тысячи людей остались без электричества. Фото: REUTERS

Метель осложнила работу транспортной системы. Более пяти тысячи рейсов были отменены в пятницу 23 декабря, 24 числа - не смогли вылететь почти 3,5 тысяч рейсов, а непосредственно в Рождество их число составило почти три тысячи.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует улучшение погоды в ближайшие дни. Ожидается, потепление, осадков станет меньше. Циклон сместиться в сторону Канады, однако новый фронт движется в сторону Среднего Запада.