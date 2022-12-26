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Звезды26 декабря 2022 11:53

Сын Олега Табакова стал жертвой коварного обмана

Антон Табаков пострадал от автомошенников
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Антон Табаков пострадал от автомошенников

Антон Табаков пострадал от автомошенников

Иногда кажется, что счастье так близко. Нужно только выбрать нужную дверцу — протянуть руку и дернуть. Оно накроет с головой.

Но так бывает обычно в сказках или снах. В реальности все куда прозаичнее. Хочешь из-за границы хорошую машину по цене чуть ниже «Лады», а получаешь кидалово. Именно в такой ситуации и оказался сын Олега Табакова, ресторатор и актер в прошлом Антон Табаков. На днях стало известно, что 62-летний предприниматель вляпался в неприятную историю.

Заказал, было, в конторе «МосАвтоДилер» автомобиль. Внес стопроцентную предоплату. А затем его начали кормить «завтраками»: вот, мол, уже скоро, уже сейчас, видим вашу машинку, стоит на границе, осталось растаможить, подождите еще немного. Табаков терпел, но когда смирение достигло пика, а автоменеджеры начали «отмораживаться», — обратился в полицию.

В заявлении Антон Олегович указал, что гендиректор компании по продаже машин ООО «Мосавтолидер» Ярослав Коротких завладел его деньгами незаконно. Обещания дал, но не выполнил их. По какой уж причине — разбираться следствию.

Несмотря на новогодний аврал, и двух дне не прошло, как Коротких нашли и арестовали. Ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах (сумма ущерба — 1 миллион рублей). Сыщики предполагают, что фирма работала по отработанной схеме: клиенты переводили ему 100% предоплаты за подержанные автомобили, которые должны были прибыть из-за границы (США, Япония, Корея и т.д.), но вместо красивых и качественных автомобилей получали сообщения о проблемах с логистикой. И в итоге оставались ни с чем.

Суд арестовал Ярослава Коротких на два месяца. Идет следствие.

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