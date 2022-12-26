Сын Олега Табакова стал жертвой коварного обмана

Антон Табаков пострадал от автомошенников

Иногда кажется, что счастье так близко. Нужно только выбрать нужную дверцу — протянуть руку и дернуть. Оно накроет с головой.

Но так бывает обычно в сказках или снах. В реальности все куда прозаичнее. Хочешь из-за границы хорошую машину по цене чуть ниже «Лады», а получаешь кидалово. Именно в такой ситуации и оказался сын Олега Табакова, ресторатор и актер в прошлом Антон Табаков. На днях стало известно, что 62-летний предприниматель вляпался в неприятную историю.

Заказал, было, в конторе «МосАвтоДилер» автомобиль. Внес стопроцентную предоплату. А затем его начали кормить «завтраками»: вот, мол, уже скоро, уже сейчас, видим вашу машинку, стоит на границе, осталось растаможить, подождите еще немного. Табаков терпел, но когда смирение достигло пика, а автоменеджеры начали «отмораживаться», — обратился в полицию.

В заявлении Антон Олегович указал, что гендиректор компании по продаже машин ООО «Мосавтолидер» Ярослав Коротких завладел его деньгами незаконно. Обещания дал, но не выполнил их. По какой уж причине — разбираться следствию.

Несмотря на новогодний аврал, и двух дне не прошло, как Коротких нашли и арестовали. Ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах (сумма ущерба — 1 миллион рублей). Сыщики предполагают, что фирма работала по отработанной схеме: клиенты переводили ему 100% предоплаты за подержанные автомобили, которые должны были прибыть из-за границы (США, Япония, Корея и т.д.), но вместо красивых и качественных автомобилей получали сообщения о проблемах с логистикой. И в итоге оставались ни с чем.

Суд арестовал Ярослава Коротких на два месяца. Идет следствие.