«Я медленно расстегиваю пуговицы на кофте, а ты быстро присылаешь на Украину танки»

Зеленский назначил послом Украины в Болгарии девушку-сексолога Фото: СОЦСЕТИ

Взаимоотношения Украины и Болгарии перешли отныне в глубоко интимную зону и будут отныне строиться именно там. Такой вывод можно сделать из назначения Зеленским нового посла Незалежной в Софии. Им стала некая молодая особа женского пола Олеся Илащук, которая не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в какой-либо государственной структуре.

Сказать, что у нее нет никакого диплома, тем не менее, нельзя. По данным украинских СМИ, приятная в некоторых отношениях девушка училась и даже сумела закончить Черновицкий университет и "Украинский Гештальт Институт". Правда, специализация ее имела мало, практически никакого, отношения к государственным делам и не была замечена на работе ни в одной государственной структуре. Сама себя она позиционировала, как следует из ее аккаунта в соцсетях, "клиническим психологом, системно-семейный терапевтом, гештальт-терапевтом и сексологом", а еще специалисткой по "драгоценным украшениям". До назначения она была весьма активна в соцсетях, но после публикации указа президента Украины о новом месте ее работы все свои аккаунты в них закрыла. И записаться к ней на консультации могут только ее старые клиенты.

Нет, практика назначения на должность высшего дипломатического государства в другой стране достаточна распространена в разных странах В тех же США, например, чуть ли не половина послов не имеет к международным делам никакого отношения по своей прежней жизни. Это либо спонсоры победившего президента и его партии, либо люди, имеющие какие-то иные заслуги. Но за Илащук вроде бы не числится никаких "подвигов" и на этой ниве. Остается предположить, что ее этим постом отблагодарили за успешное консультирование в прежней ее сфере профессиональной деятельности. И остается лишь предположить, кому в Киеве и каким способом она помогла решить сексуальные проблемы. Причем, явно этот человек должен быть одним из первых лиц государства. Ни советник главы Офиса президента Миша Подоляк, ни Алексей "Люся" Арестович не являются фигурами такого масштаба, хотя озвучиваемые ими фантазии показывают, что у них в сексуальной сфере проблем на целый взвод ВСУшников. Главком ВСУ Залужный, судя по слитой в сеть переписке, проблем в этой сфере не имеет, а напряжение ему помогает снимать чуть ли не рота волонтерок из числа военнослужащих ВСУ женского пола. По крайней мере, в большинстве своем. Тогда кто мог бы так щедро отблагодарить Олесю за профессиональное содействие? Кулеба? Шмыгаль? Глава офиса президента Украины Ермак? Только ьони могли сделать такой щедрый "подарунок" или… Неужто сам? Тот самый, по которому сохнут сама Нэнси (в) Пелоси и сошедшая из сказки про Элли колдунья Гингема (или Бастинда) в образе конгрессвумен Розы ДеЛауро. Так после этой старушки не только сексолог, а настоящий психотерапевт понадобится.

Кстати, как раз на днях Зеленский ставил новые задачи своим дипломатам. И, в частности, потребовал от послов работать "максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами", чтобы "наши люди возвращались в государство максимально удовлетворенными".

По всей видимости, именно эти задачи и будет в первую очередь пытаться решать Олеся Илащук. Тем более, если учесть, что "гештальт-терапевт помогает решить проблему на уровне слов и тела" и отличается от обычного углубленными отношениями и диалогом с пациентом. В сочетании со специализацией в сексологии это должно дать потрясающий эффект. Особенно, если там у кого в правительстве Болгарии возникнут проблемы с этим делом. С другой стороны, а вдруг перевербуют?

А если еще добавить "секс по телефону"…

- Я медленно расстегиваю пуговицы на кофте, а ты быстро посылаешь на Украину танки, - транслирует гипноз в трубку министру обороны Болгарии посол Украины медовым голосом…

А рядом нетерпеливо подпрыгивает Кулеба и приговаривает: "Быстрее, быстрее посылайте".

Чур! Чур меня!