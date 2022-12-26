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Политика26 декабря 2022 11:39

ФСБ ликвидировала на границе России украинскую диверсионную группу

Диверсанты были вооружены современным оружием и взрывчаткой, что стоит на вооружении спецподразделений НАТО
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Диверсанты были вооружены современным оружием и взрывчаткой, что стоит на вооружении спецподразделений НАТО

Диверсанты были вооружены современным оружием и взрывчаткой, что стоит на вооружении спецподразделений НАТО

Сотрудники ФСБ России на Государственной границе Российской Федерации ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.

- В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины, - сообщили в ФСБ России.

Сотрудники ФСБ России опубликовали кадры на которых можно увидеть амуницию и оружие ликвидированных диверсантов. Они были вооружены современным оружием и взрывчаткой, которые используют спецподразделения НАТО.

Диверсанты были в современной форме имели иностранное вооружение (немецкие пистолеты-пулеметы «SIG Sauer» и боеприпасы к ним), военные приборы связи и навигации, а также специальные средства для совершения диверсионно-террористических актов.

Из промышленной иностранной взрывчатки армейского образца ими были сделаны 4 самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограмм в тротиловом эквиваленте.

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