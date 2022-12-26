Певица Шер в 76 лет собралась замуж. Бойфренд, который моложе на 40 лет, преподнес кольцо на Рождество

Поп-дива Шер, похоже, вновь собралась под венец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорят, надо чаще посылать сигналы о желаниях наверх, чтобы они сбывались. Очередным примером подтверждения этому стала певица Шер. В 75 лет артистка армянского происхождения жаловалась, что некому руку подать (муж вокалистки Сонни Боно погиб в 1998 году, но она продолжает общаться с ним во время спиритических сеансов). И вот, кажется, вселенная услышала.

На Рождество в 2022 году Шер получила помолвочное кольцо от 36-летнего темнокожего рэпера и продюсера Александра Эдвардса, с которым вроде как закрутила роман несколько месяцев назад. Пара появляется вместе на публике и признается, что им «нравится целоваться».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В соцсетях звезда опубликовала фото футляра со сверкающим кольцом, которое усыпано бриллиантами, подписав снимок «Александр, у меня нет слов. Я опубликовала это, потому что его маникюр такой крутой».

Первый вопрос, который возникает у фанатов певицы, после того, как высыхают слезы от трогательного признания и подарка, — они это серьезно?! Шер уверяет, что да.

— Номинально это [роман между ней и 36-летним парнем] действительно звучит крайне нелепо, но в действительности мы прекрасно ладим, — что бы не означало в данном контексте слово «ладим», объяснила недавно певица. — Он потрясающий, а я не склонна делать мужчинам комплименты, которых они не заслуживают.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Интрига в преддверии Нового года подвешена: станет ли это кольцо действительно помолвочным или это очередной пиар-ход пронырливого продюсера, который до этого ушел от актрисы Эмбер Роуз и теперь снова решил напомнить о себе? Бывшая жена обвиняла Эдвардса в любовных похождениях на стороне.