Литературная премия «Афорист года»: названы лауреаты

10 декабря 2022 года в Москве впервые состоялась торжественная церемония вручения литературной премии «Афорист года»

Премия учреждена Содружеством авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ» (Содружество) с целью отметить и поощрить современных талантливых русскоязычных авторов, пишущих и публикующихся в жанре афористики, и призвана популяризировать и развивать этот жанр в целом. Соорганизатором церемонии вручения Премии стал ЦДРИ.

Номинацию соискателей и определение лауреатов Премии проводил экспертный совет Содружества. Номинирование происходило заочно, на основании изучения доступных печатных материалов, датируемых не ранее 2020 года. Рассматривались публикации, подтверждающие и раскрывающие результаты и уровень творческой деятельности номинантов в рамках жанра афористики.

В зале был аншлаг. Церемонию вели председатель Содружества «СОКРАТ» Сергей Сидоров и телеведущая Элеонора Филина. Директор и художественный руководитель ЦДРИ Елена Смирнова в приветственном слове, обращенном к участникам и гостям, отметила, что за 93 года существования Дома в нем состоялось немало знаковых премьер, а теперь и Премия «Афорист года» стала в ряд с самыми значимыми культурными событиями.

Прозвучало аудиообращение к участникам церемонии, записанное поэтом Владимиром Вишневским: «Премия «Афорист года»… это очень полезное и давно назревшее дело. Само время побуждает нас выражаться коротко и точно. Афористика — славная наша культурная традиция, органичная для нашей великой литературы и гениального русского языка. Я очень надеюсь, что шедевры, предъявленные городу и миру этой премией, уйдут в народ, будут цитироваться, жить и работать…»

Номинантов на премию было семеро: Евгений Иваницкий, Владимир Кафанов, Тамара Клейман, Владимир Лебедев (Н. Новгород), Ашот Наданян (Ереван), Андрей Соколов (СПб.), Виктор Сумбатов. Те из них, кто смог присутствовать лично, представили на суд слушателей свои краткие выступления, а подборки отсутствующих зачитали члены Содружества.

Пока для участников и гостей церемонии пела Элеонора Филина члены Содружества за кулисами тайным голосованием выбрали из номинантов достойнейшего. В результате первым в истории лауреатом литературной Премии «Афорист года» стал астрофизик из Москвы Виктор Сумбатов. Дипломы номинантам и приз лауреату вручил председатель Союза литераторов России Николай Калиниченко.

Кроме того, газета «МЕТРО» и «Литературная газета» в лице администратора Клуба «12 стульев» Александра Вулыха стали лауреатами в поощрительной номинации «Популяризатор жанра афористики»: за наиболее активное и эффективное продвижение на страницах изданий собственно жанра афористики и отдельных авторов-афористов. Вручал дипломы руководитель спецпроектов «Литературной газеты» Александр Чистяков.

Тамаре Клейман, единственной женщине среди номинантов, специальный приз вручила председатель Правления общественной организации «Союз Женских Сил» Инга Легасова.

В концертной программе приняли участие руководитель легендарного ВИА «Ариэль» певец и композитор Валерий Ярушин с попурри из хитов ансамбля, которому подпевал весь зал, и всеми любимый автор и исполнитель Григорий Гладков со своей «Пластилиновой вороной».

Учредители и организаторы Премии «Афорист года» надеются, что мероприятие станет востребованным ежегодным событием.