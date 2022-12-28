Время больших строек

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Таких объемов строительства не знали даже в Советском Союзе с его пятнадцатью республиками: рекорд советских времен гораздо скромнее – 72,8 миллионов квадратных метров. Заданный строителями темп дал толчок развитию производства стройматериалов, в первую очередь – цемента. Звучавшие в начале года пессимистические прогнозы о том, что отрасль не справится с последствиями западных санкций, не оправдались. Например, только заводы «Евроцемента», крупнейшего в стране производителя «серого золота», отгрузили потребителям почти 20 миллионов тонн готовой продукции – еще один рекорд, еще один повод рассказать об опыте адаптации российских предприятий к новым условиям.

Ускорение и перестройка

Западные санкции больно ударили по российским производителям. В условиях глобализации рынков любое серьезное производство тысячами нитей связано с зарубежными партнерами. Когда рвутся давно сложившиеся связи и ломаются привычные схемы, можно воспринимать это как катастрофу. Но можно – как шанс провести «инвентаризацию», избавиться от ненужного, обрести новые компетенции.

Еще в первом полугодии уходящего года, рассказывает генеральный директор «Евроцемента» Вячеслав Шматов, в компании началась масштабная перестройка основных бизнес-процессов: «Мы перестроили закупки и логистику, оптимизировали продажи и сократили время согласования договоров, перешли от работы через посредников к прямым сделкам».

Изменилась география поставок: на смену оказавшимся неблагонадежными зарубежным партнерам пришли импортеры из дружественных стран - Турции, Китая, Белоруссии, Индии и Египта.

Поводы для беспокойства, безусловно, остаются. Ближе к концу году Росстат зафиксировал снижение темпов жилищного строительства. Окажется замедление явлением временным или же перерастет в долгосрочную негативную тенденцию, зависит от множества факторов, но не в последнюю очередь – от того, насколько решительным будет в государство в реализации стратегии развития строительной отрасли, в поддержке отечественных производителей. Уже понятно, что потенциал для сохранения и роста отрасли есть, важно создать режим благоприятствования для его полноценного использования.

Инновации и импортозамещение

Для неспециалиста цемент – всего лишь серая пыль, измельченная глина. Для профессионального строителя – высокотехнологичный материал с четко определенными свойствами. Чтобы заместить ставшие недоступными импортные технологии производства, российские промышленники обратились к отечественным инновациям.

Вот несколько примеров.

В этом году специалистам «Евроцемента» удалось локализовать технологию производства так называемых комплексных минеральных вяжущих (КМВ) – особого состава для укрепления грунта при дорожном строительстве. Если автотрасса прокладывается в местах, где преобладают глинистые почвы, дорожникам приходится снимать верхний слой глины и сооружать «подушку» из песка, иначе асфальт поплывет. Это и долго, и дорого. Обработанная КМВ глина превращается в естественный фундамент для автотрассы, затраты на строительство дороги значительно снижаются.

Впервые российские дорожники применили КМВ «АвтоГрунт» при строительстве скоростной автодороги М-12 «Москва—Нижний Новгород—Казань». Результат впечатляет: по оценкам экспертов, верхний рабочий слой земляного полотна с использованием комплексного минерального вяжущего от Евроцемента прослужит около 50 лет.

Другая разработанная в рамках импортозамещения специалистами «Евроцемента» технология касается производства микроцементов. Если изделия из обычного цемента достигают максимальной прочности лишь через 28 суток, то микроцемент – уже на второй день, что позволяет резко ускорить темпы строительных работ.

Логистика и транспорт

Еще одной задачей, тесно связанной с проблемой импортозамещения, стала необходимость в обновлении парка автомобилей и карьерной техники. В этом году новые погрузчики, бульдозеры, карьерные самосвалы поступили на все заводы «Евроцемента». Предпочтение – отечественной технике либо технике производства дружественных государств. В первую очередь речь идет о продукции БелАЗ – мощной, надежной, простой в обслуживании.

Одновременно внедрялась новая технология формирования железнодорожных маршрутов, которая позволяет обеспечить заводы «Евроцемента», расположенные в Брянской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях, необходимым количеством порожнего подвижного состава. Новый подход позволяет избежать длительных простоев вагонов в пути следования и наладить бесперебойную отгрузку цемента.

«Россия активно строится, нашей стране как воздух нужны стройматериалы в больших количествах, - говорит Вячеслав Шматов. - К 2030 году в России ежегоднодолжно вводиться 120 млн кв. м жилья. Следовательно, мы выполняем стратегическую задачу – производим цемент, который обеспечивает пульс тысяч стройплощадок. И мы выполняем ее успешно».