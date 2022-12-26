Северокорейские дроны атаковали Сеул: начнётся ли новая война у наших границ

26 декабря около 10:25 утра «группа из пяти неизвестных дронов» вторглась в воздушное пространство Южной Кореи. Фото: EAST NEWS

Конец 2022 года принёс тревожные новости. Как сообщили южнокорейские и западные СМИ, соседняя КНДР атаковала окрестности Сеула с помощью дронов (беспилотных летательных аппаратов).

Издание Bloomberg приводит подробности, более похожие на сценарий популярных ныне корейских сериалов в жанре технотриллера. 26 декабря около 10:25 утра «группа из пяти неизвестных дронов» вторглась в воздушное пространство Южной Кореи.

Произошло это в районе 38-й параллели, по которой уже почти 70 лет проходит фактическая граница между двумя частями полуострова. И все эти десятилетия каждая из них вынашивала планы силового реванша, так что данная территория — один из самых укреплённых и милитаризованных районов в мире, к тому же насыщенный новейшим американским вооружением всех видов (официальный Сеул — один из главных сателлитов США в Восточной Азии).

Но, оказывается, даже в регион с мощнейшим западным «зонтиком ПВО» могут спокойно залететь чьи-то беспилотники. Причина банальна: эти аппараты компактны, отличаются пониженной радиозаметностью, умеют перемещаться, чуть ли не цепляясь за верхушки деревьев — из-за чего их трудно засечь с помощью привычных наземных радаров или патрульных самолётов.

Далее события развивались не менее драматично. Гоняясь за дронами, южнокорейский турбовинтовой штурмовик КА-1 потерпел крушение; оба лётчика успели катапультироваться. Сеульские военные обвинили в этом инциденте Пхеньян, но нельзя исключать, что причиной могла быть и банальная ошибка пилотирования — как мы уже писали, дроны часто прячутся в складках ландшафта, и их преследователь рискует сам столкнуться с холмом или деревом.

Учебно-боевые турбовинтовые самолеты КА-1 ВВС Республики Корея. Фото: ru.wikipedia.org

В итоге, несмотря на огонь из всех средств ПВО, один из «неизвестных дронов» смог благополучно долететь до окрестностей столичного Сеула. Под конец все они пропали с южнокорейских радаров: то ли были сбиты, то ли, выполнив разведывательную миссию, успешно вернулись домой.

Наиболее очевидная версия события — загадочные беспилотники принадлежат КНДР, которая таким образом прощупывала системы обороны противника на случай вероятного конфликта.

Ничего необычного тут нет. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, официальный информационный орган Пхеньяна) регулярно сообщает об испытаниях в «Народной Демократии» новых видов вооружений. Например, 15 декабря руководитель КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на пробном пуске реактивного двигателя следующего поколения: вероятно, таковой будет применяться в ракетах большой дальности, которые Республика использует как гарантию безопасности на случай атаки главного врага — США.

Есть и другая, конспирологическая версия, которую можно условно назвать «полёт Руста». На закате Советского Союза немецкий пилот Матиас Руст смог «с загадочной лёгкостью» преодолеть нашу ПВО и приземлиться в «нашем Сеуле» — Москве. После чего на верху СССР прошли кадровые чистки — военные, выступавшие против капитуляции перед Западом, были под «благовидным» предлогом отстранены от власти.

В сегодняшнем случае «корейский полёт дроно-Руста», кто бы за ним ни стоял, точно будет использован для дальнейшей накачки страны американскими вооружениями — мол, «враг не дремлет, надо обороняться». И пока публике не предъявлено что-то, хотя бы отдалённо похожее на «обломки сбитого северокорейского дрона», читать заявления прозападных СМИ следует с долей скепсиса.

Но, с другой стороны, очевидно, что и страны «антиамериканского блока» в регионе — КНДР, Китай, Россия — также укрепляют военное сотрудничество. Например, 21 декабря, синхронно с визитом зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Пекин, стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие» — по утверждениям западных экспертов, отрабатывающих сценарии решения «тайваньского вопроса».

Так что ситуация в регионе продолжает оставаться непростой, а нынешняя администрация США, в отличие от предыдущего президента Трампа, явно не готова к «деэскалационным» переговорам с Пхеньяном или Москвой.