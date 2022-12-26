Режиссер Джеймс Кэмерон попытается «остановить время» для съемок новых «Аватаров»

Кадр из блокбастера "Аватар 2" Джеймса Камерона.

В американском прокате продолжается премьера второй части фантастической саги «Аватар». В России, говорят, некоторые кинотеатры нелегально начали показывать фильм под названием «Сверхлюди».

Сиквел получил наименование «Путь воды», в нем открывается новая раса вселенной «Аватара» и много подводных съемок. А тем временем режиссер проекта Джеймс Кэмерон, который подобно Николаю Гоголю уничтожил рабочую версию сценария «Аватара-2», раскрыл некоторые подробности съемок третьей и четвертой части проекта. Да, они будут — и запланированы на 2024 и 2026 годы.

Создатель картины пояснил, что во время работы над «Аватаром-2» надо было смотреть далеко в будущее и, чтобы не упустить нежный возраст некоторых актеров картины, пришлось отснять некоторые эпизоды наперед — чтобы «зафиксировать» артистов в том виде, в котором их потом должен будет увидеть зритель.

В «Аватаре: Путь воды» играют юные артисты Тринити Джо-Ли Блисс (на момент создания картины ей было 7 лет, сейчас уже 13 лет) и Джек Чемпион (ему было 12, сейчас 18). По словам Кэмерона, из-за того, что Чемпион «рос, как сорняк», ему пришлось отснять фрагменты для второй, третьей и четвертой частей фильма единовременно.

Тринити Джо-Ли Блисс на премьере фильма. Фото: REUTERS

— В противном случае вы получаете — хоть я и люблю «Очень странные дела», — но вы получаете эффект «Очень странных дел», когда герои все еще должны быть в старшей школе, но они выглядят так, как будто им 27 лет, — пояснил такой ход Кэмерон.

В каждой последующей части «Аватара» публика будет знакомиться с новыми локациями и биомами.

— Каждый фильм будет знакомить зрителей с новыми кланами, новыми культурами на Пандоре, — рассказал режиссер. — После того, как мы вводим персонажа, он остается частью продолжающейся эволюции. Мы просто добавляем его к ней. Третья часть, которую вы увидите внутри четвертой части, и так далее.

Выход фильма «Аватар-3» запланирован на 20 декабря 2024 года.