Будущее России определено. Цели спецоперации, переговоры и ядерное оружие в статье Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев написал статью, в которой подвел итоги уходящего года. Фото: Екатерина Штукина

В преддверии Нового года замглавы Совбеза Дмитрий Медведев написал статью в «Российскую газету», в которой подвел итоги уходящего года. Публикуем главные моменты.

«Цели СВО будут достигнуты»

Решение (о начале СВО, - Ред.) было трудным и вынужденным: речь шла о безопасности и суверенитете самой России. Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты, а отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому.

Спецоперация - это продолжение нашей давней непримиримой борьбы с ублюдочным неофашизмом и национализмом во всех его проявлениях. Мы даем отпор любым попыткам унизить и уничтожить целые народы в угоду групповым корыстным интересам. Черной краской и кровью - переписать историю. В конечном счете - ограничить наше развитие, а потом и разделить на части нашу страну. В этом конечный замысел всех, кто противостоит нам. Да они этого уже и не скрывают. Прямо, без стеснения говорят: «Россия должна быть уничтожена».

Мы боремся не с украинским народом, а с засевшей в Киеве нацистской сволочью, захватившей власть в результате государственного переворота. Любые переговоры с нынешним марионеточным украинским руководством стали абсолютно бессмысленны еще в прошлом году.

О договоренностях по разоружению

Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если мы их не получим - напряжение будет сохраняться неопределенно долго, мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить.

«Пусть Запад поживет в резервации»

Сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет. Договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем. Западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку, пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации.

Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей, усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку.

На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Будем развивать отношения с остальным миром.

Об уехавших из страны

Чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе, постепенно исчезает. Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый «философский пароход», потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно.

«Нас не должны ограничивать традиционные приличия»

Рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты. Включая любое использование прав и имущества субъектов экономической деятельности из недружественных стран. Мы вправе делать с их активами все, что считаем приемлемым на основе нашего права.

Санкционные режимы против России и ее союзников вводятся росчерком пера вашингтонских функционеров и их европейских вассалов. Все это последний сигнал всем прочим государствам: с англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя. Как с ворюгой, мошенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно.

«Врагам не удалось разрушить нашу экономику»

Уход иностранных компаний с нашего рынка (многие делали это неохотно и под явным давлением своих правительств) не обрушил потребительский сектор. Напротив, успешно идет импортозамещение в наиболее важных для людей сегментах. Нашим врагам не удалось разрушить нашу экономику. Не получилось нас отключить и отрезать от мировой инфраструктуры, задушить запретами и ограничениями.

Государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства. Индексируются зарплаты и пенсии, выплачиваются все пособия.

«Расколоть русский мир невозможно»

И 2022 год, и как минимум восемь предыдущих прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире: там стремятся запретить любой «русский дух», любую русскую культуру - даже уже ставшую мировой классикой. Но растоптать Россию, а вместе с ней Русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно. Блудливые руки англосаксов и других стран, присягнувших тьме, были коротки даже в самые тяжелые для нас времена. Не выйдет и сейчас.

«Россия не выживает, а живет»

Вызовы уходящего года заставили народ России сплотиться и выйти на новый уровень гражданского сознания. Главное и бесспорное: «Своих не бросаем!» стало девизом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд.

Комментарий эксперта

- Очень важно, что в статье Дмитрия Медведева опять прозвучали слова о необходимости денацификации и полной демилитаризации Украины. Какое то время назад показалось, что из официальных материалов стали уходить слова о денацификации и демилитаризации. Очень правильно, что год завершается на этой ноте, - рассказал в эфире радио «КП» политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Очень важны слова о том, что Россия попытается не допустить ядерную войну и переживет нынешние сложные времена, как переживала в 19 и 20 веках.