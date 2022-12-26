У группы «Кино» вышел новый альбом. Что? Цой жив!

Концерт группы "Кино" в Ледовом дворце в честь 60-летия Виктора Цоя. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Кому-то это может показаться кощунством или чистой коммерцией, но группа «Кино» продолжает функционировать без лидера — погибшего в автокатастрофе в 1990 году Виктора Цоя.

Сын музыканта, долго прятавшийся под вымышленной фамилией Молчанов, Александр Цой вышел из подполья и вдохнул новые силы в распавшийся по понятным причинам коллектив. Теперь музыканты «Кино» Юрий Каспарян (до этого выступал в составе «Симфонического кино» без вокалиста), Игорь Тихомиров, Александр Титов, а также приглашенные Олег Шунцов, Дмитрий Кежватов и Роман Парыгин снова репетируют, играют концерты и выпускают клипы. Как бы странно это не звучало.

А 22 декабря у «Кино» вышел новый альбом . Он называется «12_22» и доступен на всех музыкальных площадках страны. В пластинку вошли 18 песен, преимущественно из раннего периода творчества группы: «Троллейбус», «Нам с тобой», «Это не любовь», «Последний герой» и др.

Гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян во время выступления на концерте проекта "Симфоническое кино". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Концептуальный замысел реанимированного коллектива был в том, чтобы оцифровать вокал Цоя и перезаписать аранжировки хитов.

— Все началось в 2012 году — с записи песни «Атаман», — пояснили музыканты. — Тогда музыканты впервые после смерти Виктора Цоя собрались вместе поработать над музыкой «Кино». Это был первый шаг к тому, чтобы в 2021-м при помощи современных технологий и сценического искусства вернуть группу к жизни. Правда, тогда этого никто не знал, в том числе музыканты.

Кроме переписанных заново музыкальных версий шлягеров «Кино», на альбоме появились современные версии песен «Генерал» и «Сосны на морском берегу» (демо-версия трека была издана на «Белом альбоме», доводившемся до финального звучания без участия основного состава музыкантов).

Санкт-Петербург. Зрители во время большого концерта группы "Кино" в Ледовом дворце в честь 60-летия Виктора Цоя. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Хорошо знакомые публике «Кукушка» и «Следи за собой» даны в лайв-версии, снятой с концертных выступлений нового «Кино».

Несмотря на большинство положительных и даже подобострастных комментариев от фанатов Виктора Цоя, которые рады лишний раз услышать голос кумира на живом концерте, встречаются и другие мнения. Некоторые поклонники «Кино» видят в этом необычном проекте реванш музыкантов, которые долгое время находились за спиной лидера и недоумевают, зачем перевыпускать песни, которые более 40 лет и так прекрасно слушает вся страна. Продюсер и идеолог перерожденного «Кино» Александр Цой не обращает внимания на такие замечания.

— Не читаю комментарии, — признался он в интервью. — Мне это не нужно. Мне, в принципе, пофиг. Я уверен в том, что делаю. Если тебе это не нужно — не слушай. Я этот проект во многом делал для себя, мне это было надо. И как оказалось, еще огромному количеству людей. Мне не стыдно за то, что мы сделали. И поэтому, что думает какой-то аноним из интернета — мне все равно.