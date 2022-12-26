Росгвардия с Минобороны России разгромили ремонтный пункт ВСУ

Росгвардейцы показали видеокадры, как работает их воздушный спецназ с артиллеристами

Если обнаруженная цель находится далеко и росгвардейцы не могут уничтожить ее самостоятельно, используя штатные минометы, то на помощь приходит дальнобойная артиллерия Минобороны России.

«Так было и в этот раз, когда по ангарам, где украинские националисты организовали пункт по ремонту и обслуживаю бронетехники, отработали «Гиацинты», огонь которых корректировали бойцы нашего подразделения», - пояснили в Росгвардии.

Два пристрелочных, внесение поправок и десяток снарядов уходит точно в цель. Позже, после детального разбора видео, полученного с коптера, становится ясно, что и спецназ Росгвардии, и артиллеристы Министерства обороны отлично сделали свою работу. Итог – десятки ликвидированных нацистов и несколько единиц уничтоженных бронетехники.

«В зоне проведения специальной военной операции активно используются различные средства воздушной разведки. В подразделениях специального назначения Росгвардии широко применяются беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного типа. Их отличительные особенности – это мобильность, оперативность и простота в управлении», - говорят в ведомстве.

Маленькие незаметные беспилотники с камерой позволяют вести разведку на местности и корректировать огонь артиллерии.