Рыдающий брат-близнец на коленях целовал руки умершему от рака Александру Пономаренко

В Новочеркасске прошли похороны юмориста Александра Пономаренко. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

В Новочеркасске прошли похороны юмориста Александра Пономаренко. Артист умер от рака, который ему диагностировали на последней стадии. Перед смертью мужчина сильно мучился от боли, но до последнего надеялся на исцеление. Брат-близнец усопшего Валерий Пономаренко не скрывает своего горя. Он потерял не просто близкого человека, а часть себя. На рыдающего от горя мужчину невозможно смотреть без содрогания.

Александра Пономаренко похоронили в Ростовской области 26 декабря. В Новочеркасске артист нашел свой последний приют.

Звезда "Кривого зеркала" последние полтора года жизни боролся со страшной болезнью, прошел 16 курсов химиотерапии, похудел на 20 килограммов. Перед смертью у него отнимались ноги, а тело было покрыто язвами. Жена кормила его с ложечки.

Артист умер от рака, который ему диагностировали на последней стадии. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

При этом Пономаренко до последнего надеялся, что сможет исцелиться. Он не впадал в уныние, верил в Бога, молился.

Артиста отпели в Георгиевском храме. Старенькая мама усопшей знаменитости едва стояла на ногах и не прятала заплаканных глаз. Год назад пенсионерка потеряла мужа, а теперь хоронит и сына, пишет "КП-Ростов-на-Дону".

После заупокойной молитвы брат-близнец юмориста Валерий встал у гроба на колени. Мужчина старался держаться и не выражать свои чувства публично. Но в последний момент это было невероятно сложно – Валерий целовал руки умершему и что-то шептал. Когда мужчина встал, зал увидел покрасневшие от слез глаза звезды.

Прощальный венок от Андрея Малахова Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Из храма гроб с телом артиста вынесли под аплодисменты. Похоронили Александра на Аллее почетных жителей рядом с отцом.