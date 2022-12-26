В июне этого года музыканту исполнилось 60 лет. К своему юбилею он записал сольный альбом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 60 лет умер певец и композитор, бывший солист группы «Зодчие» Александр Шевченко. Об этом сообщил в соцсетях его коллега музыкант Юрий Давыдов. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

По словам близкого друга музыканта - Александра Пономарева, Шевченко не жаловался на здоровье, и как будто бы на выходные собирался поехать на рыбалку.

В июне этого года музыканту исполнилось 60 лет. К своему юбилею он записал сольный альбом «Белым на белом».

Александр Шевченко родился 22 июня 1961 года в солнечной Туркмении в городе Мары в пустыне Кара-Кум, это на границе с Афганистаном. Там служил его отец – офицер Советской армии. Мама работала учительницей музыки. Именно она обучала его музыкальной грамоте и давала первые уроки. В 12 лет Александр написал свою первую песню.

Примерно с этого возраста он профессионально занимался музыкой. Еще подростком, в 12-17 лет, он работал в составе группы «Фаэтон». Его семья к этому времени переехала в Ленинград. Потом стал участником музыкального коллектива «Фризби».

Но вершина его творчества – рок-группа «Зодчие», где он работал солистом с 1989 по 1991 год. Он стал известен широкой аудитории после выпуска в 1997 году альбома группы «Дежа-вю», как автор хита «Будет всё, как ты захочешь». За ту песню Александр получил премию «Золотой граммофон».

В конце 90-х композитор сосредоточился на продюсерской деятельности. Он продюсировал певиц Алёну Свиридову и Алсу. Стал автором большинства хитов Алсу, в том числе песен «Иногда», «Всё равно» и «Зимний сон», «Первый снег» и многих других. Александр Шевченко писал песни и для других исполнителей: для Жасмин («Падал снег», «Прыгала через огонь», «Ты далеко»), Ирины Аллегровой («Без вины виновата я»), Данко («Делай раз»), Татьяны Овсиенко («Две ночи и два дня») и многих других, например, для английской группы «CLEA»

Прощание с Александром Шевченко пройдёт 29 декабря.