Неформальная беседа Путина с главами стран СНГ: Главное

Путин заявил, что углубление взаимодействия стран СНГ отвечает их интересам Фото: REUTERS

На неформальную встречу глав СНГ ожидаемо приехали не все. Украина и Молдавия до сих пор официально остаются членами Содружества, но в политических мероприятиях они, по понятным причинам, не участвуют.

Армянский премьер Никол Пашинян прибыл первым. То ли он очень хотел наедине переговорить с Владимиром Владимировичем, толи еще что, но политик совершенно забыл про традиционную протокольную фотосъемку. Пожав руку на фоне флагов, Пашинян попытался уйти вместе с Путиным. Но наш президент задержал его и напомнил о снимке. Даже на неформальных мероприятиях о дипломатическом протоколе забывать нельзя!

А на групповой снимок всех девяти политиков последним пришел Александр Лукашенко. Пашинян и Алиев терпеливо встали рядом. Хоть между Арменией и Азербайджаном напряженные отношения, все же обе страны входят в Содружество.

- То, что мы ещё раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран, - заявил Путин в начале открытой части.

Российский лидер признал, что «между государствами-участниками возникают разногласия». В этом году стреляли не только в Карабахе, но и на границе Киргизии и Таджикистана. Впрочем, это не мешает экономической интеграции.

- Взаимодействие в 2022 году было успешным. По итогам года торговый оборот достигнет 100 млрд. долларов, - отметил президент.

Другие достижения СНГ по версии российского лидера:

* Страны Содружества переходят на национальные валюты в торговле между собой.

* Растет импортозамещение и технологический суверенитет.

* Углубилась региональная интеграция, спецслужбы активнее обмениваются информацией.

* Сохраняется единое пространство.

Путин напомнил, что 2023-й в СНГ будет годом русского языка.

- Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие, - подвел итог глава страны.

В конце Владимир Владимирович поздравил и политиков, и народы Содружества с наступающим новым годом.

В этом году в СНГ председательствовал Казахстан, в следующем очередь Киргизии.