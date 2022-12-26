В 2023 году в море выйдут новые круизные-лайнеры-гиганты: Ждут ли российских туристов на борту

Новый лайнер MSC World Europa отправился в первый круиз по Персидскому заливу Фото: Shutterstock

КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ ОЖИВИЛСЯ

Круизный туризм оживился после пандемии. Прямо сейчас совершает свой первый, инаугурационный круиз по Персидскому заливу новейший лайнер-гигант MSC World Europa. 330 метров длиной, 15 тысяч квадратных метров открытых палуб, футуристическая форма корпуса, 21 палуба (как 21-этажный небоскрёб, только не воде), почти 7 тысяч пассажиров на борту… Работает на сжиженном природном газе.

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре он работал плавучим отелем. А 20 декабря торжественно отправился из Дохи в Дубай.

В 2023 году в море выйдут ещё как минимум полтора десятка свежепостроенных круизных судов. Эти красавцы будут бороздить Средиземное море, Атлантику, Карибы, Персидский залив, Северное и Норвежское моря…

А на январь 2024 года намечен спуск на воду самого большого в мире роскошного лайнера «Икона морей» (Icon of the Seas) круизной компании Royal Caribbean. Вообще-то тоже планировали в 2023-м, но ковид помешал завершить строительство вовремя. Плавучий великан 365 метров длиной, 20 палуб высотой, готов принять 7600 пассажиров. Только что на палубу водрузили огромный купол из стекла и металла весом 365 тонн, где будут проходить шоу.

ЖДУТ ЛИ НА БОРТУ РОССИЯН

Доступны ли сейчас круизы на океанских лайнерах российским путешественникам? Да, но с оговорками.

Не все круизные компании рады видеть граждан РФ. Ещё весной 2022 года отказались принимать на борт пассажиров с российскими паспортами несколько крупнейших игроков этого рынка: Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises. А также Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Seabourn Cruise Line, Quark Expeditions.

Нет, никого не высаживали на необитаемых островах посреди океана. Туристы, купившие круизы заранее (а для морских вояжей, в отличие от отдыха в Турции, бронирование за полгода и за год вперёд - нормальная ситуация), смогли в них отправился. Однако продавать места в круизах россиянам перестали - кто-то с официальным объявлением, кто-то просто так.

«Компания придерживается требований санкционного режима и экспортного контроля, введенных в связи с конфликтом между Россией и Украиной, включая, но не ограничиваясь, санкциями, наложенными США, Великобританией и Европейским Союзом. С сожалением информируем вас о решении компании приостановить продажи круизов и новые бронирования лицам, проживающим в России», – обосновала свое решение Costa Cruises.

Royal Caribbean в октябре перестала сотрудничать с российскими турагентствами: «Из-за международных санкций против российских физических лиц, коммерческих структур и финансовых институтов больше невозможно вести нормальный бизнес в России».

Однако для обычных туристов формально никаких ограничений нет - можно купить круиз напрямую или через зарубежные сайты. Но, получается, необходима карта иностранного банка, иначе круиз не оплатить. Не обойтись без неё и на борту для оплаты напитков, экскурсий и других услуг.

ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ И КРАСНОЕ МОРЕ

А вот на лайнерах круизной компании MSC Cruises россиян ждут без всяких оговорок, с нашими туроператорами сотрудничают - благодаря чему можно обойтись даже без иностранной банковской карты. Как? Заранее внести депозит в рублях, чтобы туроператор перечислил деньги в компанию, а турист использовал на все что захочется во время круиза.

Самые популярные ее маршруты у наших туристов - по Персидскому заливу и Красному морю. Туда легко добраться: в ОАЭ, Катар и Египет есть прямые рейсы. Визы не нужны либо оформляются на месте.

Круизы по Персидскому заливу совершает только что спущенный на воду лайнер MSC World Europa. Свободные места есть даже в новогодних круизах, с отправлением из Дубая, Абу-Даби или Дохи 29, 30 или 31 декабря, 1 или 5 января. Маршрут - несколько портов ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, иногда включают Оман. Цена вопроса - от 2 - 3 тысяч долларов на двоих за неделю в скромной каюте (в большой и с балконом дороже), с полным пансионом на борту. Без учёта авиабилетов.

Да, Средиземное море и Карибы суда MSC Cruises тоже бороздят. Но тут возникают вопросы с визами и перелётом. Шенген получить реально, хоть и долго, визы США - крайне проблематично. Долететь с пересадками в том же Дубае или Стамбуле можно практически в любую точку мира, вот только долго и дорого.

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