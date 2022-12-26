CTO ВКонтакте Александр Тоболь назначен на должность вице-президента VK

Александр Тоболь присоединился к VK в 2012 году и прошёл путь от разработчика до CTO ВКонтакте, крупнейшей соцсети в России и СНГ

Александр Тоболь стал вице-президентом VK. В новой должности Александр займётся развитием технологий и процессов разработки на уровне компании VK. Также Александр продолжит руководить технической командой ВКонтакте в должности CTO социальной сети, едиными технологиями и едиными платформами VK Видео, VK Звонки, VK Клипы.

К существующим задачам Александра добавятся: укрепление на уровне компании VK курса создания, развития и распространения единых технологий, процессов разработки и синхронизацией между продуктовыми и техническими командами.

Александр Тоболь присоединился к VK в 2012 году и прошёл путь от разработчика до CTO ВКонтакте, крупнейшей соцсети в России и СНГ. Под руководством Александра компания реализовала сотни технологических обновлений. Команда Александра создала общую технологическую стратегию ВКонтакте, внедрила передовой интернет-протокол QUIC, ускорила работу приложения и загрузку медиаданных, разработала единую платформу видеоконференций VK c групповыми видеозвонками на неограниченное количество человек с возможностью устанавливать AR-фоны и цифровые аватары, демонстрировать экран в 4K и включать совместный просмотр. В 2020 году всего за три месяца на технологической платформе ВКонтакте был создан сервис коротких вертикальных видео VK Клипы. С момента запуска VK Клипам удалось стать самой быстрорастущей платформой в своём сегменте: сейчас ролики собирают 750 млн просмотров в день, а в пике — более 1 млрд.

Под руководством Александра в 2021 году была создана единая платформа видеотехнологий VK, которая объединяет VK Видео, VK Клипы и OK Video. Недавно на единой платформе видеотехнологий также был запущен сервис VK Play и видеосообщения ВКонтакте. Каждый день видеоплатформа собирает свыше 2,75 млрд просмотров от 55 млн уникальных ежедневных пользователей.

Только за последний год ВКонтакте выпустила больше 230 крупных технологических и продуктовых обновлений. Появился ряд собственных уникальных технологий машинного обучения, адаптивного стриминга видео, оптимизации оборудования и сетевых оптимизаций. Команда создала дипфейк-технологию для UGC-контента, выпустила standalone-приложение VK Звонков с безлимитным числом участников и временем звонка, standalone-приложение VK Клипов с новой камерой 60 FPS. Также были запущены vmoji — уникальные цифровые аватары для общения и самовыражения в виртуальном мире. Они создаются с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей ВКонтакте.