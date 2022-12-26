Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой забрал жену из России и выступил с заявлением

Не так давно Пресняков рассказал, что неизлечимо болен Фото: Личный архив

После стремительного побега из России старший внук Аллы Пугачевой не выходил на связь и не давал о себе знать. Поклонники чего только не делали, чтобы выяснить хоть что-то о судьбе Никиты Преснякова. Пока одни писали ему в соцсетях в надежде на ответ, другие активизировали поиски за океаном. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова из Европы улетел в США. А на днях вышел на связь и раскрыл подробности своей жизни.

Уставший от работы внук Аллы Пугачевой улетел на Гавайи. С Никитой Пресняковым отправилась на отдых и его супруга Алена Краснова. До недавнего времени девушка находилась в Москве, тогда как певец обосновался в США.

На днях певец вышел на связь и заявил, что приехал на Гавайи. Устав от бесконечных съемок, он решил совместить работу с отпуском. "Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант, как успеть перегрузиться во время работы", - поделился Пресняков.

Стоит отметить, что музыкант не раз говорил, что ему по душе именно Соединенные Штаты, а американцев он считает гораздо более приветливыми и доброжелательными людьми в отличие от россиян. Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.

Не так давно внук Примадонны рассказал, что неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли. Несколько лет назад артист полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - отмечал вокалист. Никита добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.