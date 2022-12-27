Штурмовать дворец и захватить президента за один час: уникальная спецоперация русского спецназа в Афганистане

Дворец Тадж-Бек в 1979 году Фото: Википедия

Малоизвестные детали операции, начавшей 10-летнюю «афганскую войну» и обстоятельства того, что ее сопровождало, на «Радио «Комсомольская правда» обсудили с полковником СВР в отставке, замкомандира группы «Зенит», штурмовавшей 27 декабря 1979-го дворец президента Амина, Львом Корольковым.

ЦЕЛЬ «ЗЕНИТА»

- Лев Иванович, зачем свергли президента Афганистана ?

- Первоначальная задача у «Зенита» была: обеспечить эвакуацию советской колонии. А это более тысячи человек. Из Кабула и ближайших провинций. Ждали обострения обстановки в Афганистане.

- А она обострялась?

- С каждым днем. Вспыхивали мятежи в войсковых частях. Создавались формирования моджахедов. Центральная власть во главе с Хафизуллой Амином обстановку слабо контролировала. Активно вмешивались Пакистан и США.

- Почему привлекли «Зенит» - он был круче «Альфы»?

- Нельзя противопоставлять. Наш подбор шел из лучших офицеров. Обязательно знание иностранного языка, а лучше двух, (у нас было много людей, которые знали восточные языки), и определенной территории нужной страны. И владение всеми видами оружия.

- Когда вас бросили в Кабул?

- Первую группу в июле. Меня - в сентябре. После убийства Амином президента Тараки. Который дружил с Брежневым. Это убийство возмутило членов Политбюро. Были получены данные о том, что Амин, будучи старостой афганского землячества в Штатах, контактировал с ЦРУ. Тогда и решили направить офицеров спецрезерва, которые могли блокировать, обеспечить эвакуацию, принять груз. А в Баграм направили наш усиленный парашютно-десантный батальон.

- А данные работы Амина на ЦРУ подтвердились?

- Да. Он с ЦРУшниками не мог не работать. Американцам не нравилось, что наши позиции в Афганистане усилились. И афганский офицерский корпус учился, в основном, в наших военных вузах.

- Но Амин клялся в дружбе с Москвой?

- Да, и наши советники в политуправлении афганской армии даже после штурма были убеждены, что Амин был наш, был верный. И что напрасно его устранили.

Хафизулла Амин Фото: EAST NEWS

ЯД И СНАЙПЕРЫ

- Правда, что еще до штурма дворца Амина президента отравил агент КГБ?

- Да, но неудачно. Наши врачи из военно-медицинской академии спасли Амина и его племянника.

- Наш агент Амина отравил - и наши же врачи его спасли?

- Да. При проведении совершенно секретной операции особой важности нельзя вводить в курс дела «всю улицу».

- Амина пытались убить и ваши снайперы, лучшие стрелки «Зенита»?

- Снайперам не упоминался Амин. Упоминалась операция по возможной ликвидации цели. Но его кортеж из бронированных машин проходил всегда на большой скорости. А операцию надо было проводить наверняка. Потому отказались.

- Только из-за скорости кортежа?

- Не было подготовлено в достаточной степени снайперское оружие. Плюс высокая подготовка охраны. Не было гарантии, что при снайперском выстреле гарантированно президента устранят.

ЛИДЕР ПОД КАПЕЛЬНИЦЕЙ

- «Зенитовцы» составляли костяк штурмовой группы?

- Именно так. Командовал ею Яков Семенов. Когда ворвались во дворец, потери начались сразу. Нас спасли «Шилки» (самоходные зенитки с пулеметами - прим.ред). Они сверху-вниз и справа-налево прошлись несколько раз, подавив огневые точки. Это позволило группе «Зенит» и группе «Гром» («Альфа» - ред.) ворваться. Группа «Гром» имела задачей нижние этажи. Группа «Зенит» - верхние. Когда ворвались, с ними был командир наш, полковник Бояринов. Он провел последнюю ночь у меня на вилле № 2 .

- Ваш командир погиб?

- На входе во дворец. Когда он вызывал поддержку. Бояринов прошел всю войну, человек незаурядной биографии. Кстати, в Тадж-Беке заранее была устроена экскурсия по дворцу для нашей группы, которая там была под предлогом, что мы должны знать, как именно охранять Амина. При том его собственная охрана была хорошо готова к штурму.

- «Зениту» приказали взять президента в плен или устранить?

- Как получится.

- Рядом с Амином была его семья?

- Что с семьей предполагалось? Никаких указаний не было. Указания были на блокировку и захват Амина. Работали по холлу первого и второго этажа. Когда по лестнице поднимались, один из наших бросил гранату в дверь, которая выходила на кабинет Амина. Он под капельницей был. Но услышал выстрелы и взрывы - и вышел к этой двери.

- Почему он под капельницей лежал?

- Потому что в тот день была вторая попытка отравления. Но отравление опять не сработало так, как должно было. Возможно, оно не предназначено было быть смертельным.

- Президента Афганистана убило русской гранатой?

- Осколками гранаты. Сначала было несколько очередей из автомата. И дальше уже шел захват помещений.

Дворец президента Амина в наши дни Фото: Википедия

КУДА ДЕЛИ АМИНА?

- Куда дели тело Амина ?

- Дальнейшая его судьба мне доподлинно неизвестна. Сообщали, что он был вывезен в один из госпиталей Кабула.

- Амин погиб не во дворце, а умер позже?

- Нет, он умер во дворце, когда упала эта граната. В госпитале было вскрытие, опознание. А в Тадж -Беке вышедшая следом за отцом дочь тоже была ранена, в руку. Я ее навещал позже, в тюрьме Пули-Чархи. Там с ней хорошо обращались.

- А жена Амина где была?

- Рядом с ним. Она при штурме не пострадала и была вывезена в одну из советских республик Средней Азии. Но потом ее вернули.

- Во дворце были наши врачи?

- Двое. Они после обеда откачали Амина и поставили ему капельницу. Один из этих врачей погиб. Он спрятался в шкафу. А ему надо было стоять, подняв руки. Потому что наши офицеры были извещены, что советские врачи там могут быть. Но один из врачей запаниковал и спрятался в шкаф. Возможно, кто-то выстрелил просто на звук.

НОВЫЙ ГОД НА ВИЛЛЕ

- Где участники штурма встречали новый, 1980-й год?

- Часть спецназа убыла в город, часть осталась во дворце. Для охраны. Потому что и мусульманскому батальону ГРУ, и десантникам 345-го парашютно-десантного полка - всем, кроме группы «Зенит» и группы «Гром», было запрещено туда входить. Чтобы не было путаницы. И разноголосицы.

- А во дворце Амина стояла новогодняя елка?

- Какая елка?! У них нет такого обычая. Это же исламская страна. Те из наших, кто оставался в Тадж-Беке, те встречали новый год во дворце на сухом пайке.

- Без шампанского?

- Кажется, им подвезли ящик водки на Новый год. Но, вообще, перед выходом на штурм везде разлили… фронтовые сто грамм. Некоторые по стакану употребили. При том вылетело из головы у всех. Никто даже не почувствовал, что выпил… Но какой-то кураж, конечно, был. Но это вообще уникальный случай, когда столь укрепленный объект, охраняемый столь подготовленной охраной в две тысячи человек, и у них же еще 11 танков было по штатному расписанию, - вот таким быстрым штурмом взяли. Фактически за час.

- Так где спецназ после успешного штурма встречал новый, 1980-й год — в советском посольстве в Кабуле?

- Везде. В посольстве были только руководители операцией. А спецназ был на виллах наших – №1 и №2. В основном на вилле 2. Ребята там устроили утром 1 января пальбу по пустым бутылкам… Большинство личного состава «Зенита» базировались на вилле №2. Это в центре Кабула. Туда 1 января приехал командир «Зенита» Алексей Поляков с полковником Чекулаевым. И он набросился на меня: кто стрелял, что происходит? А стрелял наш Александр Карелин, который, по-моему, первый кинул гранату в кабинет Амина, которая эту дверь выбила в его покои. И вот Поляков начал его отчитывать: «Я тебя в Союз отправлю!» Саша покачнулся и говорит: «Советского человека родиной не запугаешь!».

- Домой из Кабула в новый год позвонить не могли?

- Запретили. Запретили даже переписку. А тогдашний заместитель командующего ВДВ сказал: вы должны знать, связи не будет и вы должны ценой собственной жизни обеспечить эвакуацию наших граждан.