Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин подвели спортивные итоги 2022 года в России

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

Брифинг прошёл в Координационном центре Правительства. В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко, Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, министр спорта Кемеровской области Сергей Мяус, российские спортсмены и эксперты отрасли.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство России уверенно идет к выполнению цели, поставленной Президентом, по увеличению к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%. Он также отметил, что за счет принятых Правительством мер поддержки отрасли в условиях санкций удалось не остановить строительство объектов физкультуры и спорта в регионах. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» до конца года будут сданы около 70 объектов спорта. В следующем году в планах запустить в эксплуатацию более 80 объектов спортивной инфраструктуры.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

«Сейчас в России регулярно тренируются более 67 млн. человек разных возрастов. Лучшие показатели по вовлеченности населения показывают Москва, Белгородская, Вологодская, Воронежская и Тамбовская области, а также Приморский край. На сегодняшний день в стране функционирует более 346 тысяч объектов спорта. Одновременно ими могут пользоваться около 11 млн. россиян. Всего за прошедший год было проведено 13 тыс. соревнований и спортивных мероприятий. На следующий год мы ставим планку не ниже этого уровня. Также подчеркну, что ни о какой комплексной изоляции России речи не идет, у наших недоброжелателей ничего не получилось. Без наших спортсменов международные соревнования, в том числе Олимпийские игры, неполноценны. По итогам саммита в Лозанне тональность представителей Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к снятию ограничений, наложенных на российских спортсменов, демонстрирует здравый смысл. Была принята инициатива о пересмотре рекомендаций. Минспорт, Олимпийский комитет России и МИД делают все возможное по снятию ограничений. При этом мы прорабатываем альтернативные форматы состязаний со странами БРИКС, ШОС и СНГ», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также сделал акцент на восстановлении спортивной инфраструктуры на новых территориях. В частности, запланирован ремонт и реконструкция 5 объектов: спортивного комплекса «Азовмаш» и плавательного бассейна «Нептун» в Мариуполе, Дворца спорта «Дружба» в Донецке и Центра олимпийской подготовки в Луганске. Определен подрядчик для реконструкции спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»

С февраля по декабрь 2022 года около 1 400 спортсменов и свыше 200 тренеров размещались и регулярно тренировались в 28 регионах. Они участвуют во Всероссийских и Международных спортивных состязаниях. Им присваиваются спортивные разряды и звания.

«Кроме того, 50 талантливых детей-футболистов из Донбаса, Луганска и Херсона зачислены на обучение в Академию футбола в Евпатории. Готовится к выходу специальный Закон о развитии физической культуры и спорта на новых территориях, определяющий временные условия проведения соревнований, присвоение разрядов и званий, аккредитацию региональных федераций», - заявил Дмитрий Чернышенко.

Олег Матыцин отметил продуктивную работу в области международного сотрудничества, межрегионального взаимодействия,

«В рамках своей регулярной деятельности мы продолжаем обеспечивать поддержку профессиональных спортсменов, любителей, создаем комфортные условия для занятий спортом и физической культурой. Также мы вовлекаем инвестиции в развитие регионов, реализуем федеральный проект «Спорт – норма жизни», мотивируем бизнес включаться в спортивно-оздоровительную деятельность. Поддерживая позицию Президента России и Правительства, мы не закрываемся от международных контактов, развиваем международное сотрудничество со стратегическими партнерами и теми странами, кто нацелен на развитие спорта без использования инструментов дискриминации и политизации. Мы будем продолжать укреплять суверенитет российского спорта, прививать населению культуру занятий спортом, развивать регионы и готовить высококвалифицированные кадры для формирования здорового и активного общества. В будущем году нас ждет много различных спортивных мероприятий, в том числе и международных. Безусловно, надеемся на возвращение российских атлетов на мировую арену», - отметил Олег Матыцин.

По поручению Президента Россия продолжает создавать соревнования новых форматов, открытых для всех желающих. Россия выступила инициатором первых в мире «Игр Будущего». Указ об их проведении в 2024 году в Казани подписан Президентом. В рамках их подготовки в Казани прошли «Фиджитал Игры». В них приняло участие 38 команд из 7 стран: России, Беларуси, Турции, Казахстана, Ирана, Болгарии и Бразилии. Общий охват аудитории составил более 180 млн. человек. В следующем году планируется проведение Международных игр «Фиджитал лайв» в формате «Игр Будущего».