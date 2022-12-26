«Рексофт» переводит корпорации на российское программное обеспечение

Как рассказали в пресс-службе «Рексофт», система представляет собой веб-сервис, с помощью которого сотрудники «Газпром нефти» могут оперативно получить информацию по особенностям функциональных и управленческих решений в рамках проектной, операционной деятельности, предложить собственные материалы и поделиться знаниями с коллегами.

Специальное экспертное сообщество оценило функционал новой платформы. В сравнении с предыдущей версией, тесты показали, что новая система работает на 20-30% быстрее и совместима не только с Windows, но и с Linux и macOS.

Спрос на подобные сервисы растет, и сегодня чаще всего его внедряют компании розничной торговли.

СПРАВКА

Весной этого года «Интеррос» приобрел 40-процентную долю в капитале технологической компании «Рексофт». Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве для создания лидирующего игрока на рынке цифрового консалтинга, разработки программного обеспечения и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса.