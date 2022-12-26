На корабле из фильма про «Титаник» погибло больше людей, чем на самом «Титанике»

Жертвами настоящего «Титаника» стали 1517 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом декабре получивший 11 «Оскаров» фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» празднует 25-летний юбилей выхода на экран. Многие уверены, что трагическая история гибели пассажирского судна и его пассажиров воплощена на киноэкране исключительно с участием Леонардо Дикаприо и Кейт Уинслет.

Но в мировом кинематографе «Титаники» тонули не раз. Например, сравнительно точно печальную историю пассажирского судна показал в своем фильме режиссер Рой Уорд Бейкер. В картине под названием «Ночь, чтобы помнить», снятой в 1958 году, он даже снял несколько выживших пассажиров и членов экипажа «Титаника».

Но есть еще один «Титаник», датированный 1942 годом, вошедший в анналы кино как один из образчиков нацистской пропаганды. С бюджетом в 4 миллиона рейхсмарок (порядка $180 миллионов в сегодняшнем исчислении) этот фильм стал одним из самых дорогих в XX веке, что, как отметили в свое время кинокритики, «не особо отразилось на его качестве».

Многие уверены, что трагическая история гибели пассажирского судна воплощена на киноэкране исключительно с участием Леонардо Дикаприо и Кейт Уинслет Фото: кадр из фильма

БЕСПЕЧНЫЕ БРИТАНЦЫ И БРАВЫЕ НЕМЦЫ

Сюжет картины был одобрен лично Геббельсом. Ответственный за всю нацистскую пропаганду рейхсминистр был уверен, что фильм станет блокбастером и ударным элементом антибританской пропаганды. Он лично решил, что «Титаник» «затонет» по вине англичан: в фильме глава пароходной компании (разумеется, британец) требует от капитана судна скорейшего прохода по опасному маршруту, дабы обогнать суда конкурентов и заработать как можно больше денег. А предупреждать об опасности и спасти пассажиров должен бравый немецкий вояка.

Главными героями было решено сделать героя-офицера немецкой армии Петерсена (его роль сыграл актер Ганс Нильсен) и его спутницу Сигрид (актриса Сибилла Шмитц). Петерсен и Сигрид – единственные пассажиры «Титаника» - немцы, до столкновения с судна с айсбергом они в ходе многочисленных стычек с англичанами доказывают им превосходство идей рейха, а в финале картины Сигрид даже спасает нескольких маленьких пассажиров, которых алчные родители бросили, кинувшись занимать места в спасательных шлюпках, нагруженных чемоданами с наличными.

Съемки были начаты в мае 1942 года в одном из оккупированных фашистами балтийских портов. Под «Титаник» был декорирован реквизированный немцами океанский лайнер «Кап Аркона». С фронта были отозваны сотни солдат, поменявших военные мундиры на костюмы статистов. Оказавшись в спокойном тылу, они начали бражничать и приставать к актрисам.

Но есть еще один «Титаник», датированный 1942 годом, вошедший в анналы кино как один из образчиков нацистской пропаганды

Режиссер Герберт Селпин бросился с жалобами в Берлин, прямо к Геббельсу. Неизвестно, что произнес он в своем разговоре с министром пропаганды и президентом имперской палаты культуры, но 31 июля 1942 года Селпин был арестован, а на следующий день найден повешенным в тюремной камере. Работу над фильмом завершил уже другой режиссер, Вернер Клингер.

ГЕББЕЛЬС ОСТАЛСЯ НЕДОВОЛЕН

В ночь перед запланированной и широко разрекламированной премьерой самолеты британских ВВС разбомбили кинотеатр, в котором должен был состояться первый показ нацистского «Титаника». В результате, зрители впервые увидели этот фильм лишь спустя несколько месяцев. Да и то не в Германии, а в оккупированной немцами Чехии: фильм не понравился Геббельсу.

Сам рейхсминистр оправдывал свое решение тем, что сцены паники, гибели людей, катастрофы пассажирского судна будут негативно влиять на настроения немцев, уже тогда познавших все «прелести» жизни под непрекращающимися атаками войск союзников.

Фашистский «Титаник» вошел в энциклопедии мирового кино как коммерческая катастрофа. Немецкие зрители увидели его лишь спустя полвека после премьеры, сомнительная честь посмотреть его раньше досталась жителям некоторых соцстран: после разгрома фашистов пленки с этой картиной оказались в руках победителей, и фильм был дублирован в том числе и на русский язык.

Под «Титаник» был декорирован реквизированный немцами океанский лайнер «Кап Аркона»

ВСЕХ, КТО ПЫТАЛСЯ СПАСТИ, РАССТРЕЛИВАЛИ

Трагическая судьба была уготована и кораблю «Кап Аркона»: после съемок он вновь стал перевозить подразделения фашистов по Балтике, а в мае 1945 года встал у причала в Любеке. В его трюмах находилось, по разным оценкам, от 6000 до 7000 узников концлагеря Нойенгамме.

Нойенгамме был один из самых зловещих нацистских концлагерей. Над заключенными здесь проводились медицинские опыты. Через ужасы Нойенгамме прошли – французский писатель Клод Бурде, член Французского Сопротивления, полковник Мишель Холлар, польская (позднее канадская) писательница Хава Розенфарб; там погиб журналист и переводчик, брат писателя Владимира Набокова, Сергей Набоков.

Нацисты, уже понявшие неизбежность своего краха, пытались скрыть следы своих зверств: они разрушили концлагерь и вывезли из него узников. Точные планы руководства рейха в отношении заключенных Нойенгамме стали известны на Нюрнбергском процессе: финальным пунктом приказа об «эвакуации» пленников значилась их ликвидация, хотя нацистское руководство пыталось убедить судей трибунала, что намеревалось отправить всех заключенных по морю в нейтральную Швецию.

В то же время британская разведка получила информацию о том, что высокопоставленные нацисты решили бежать в Норвегию. Не имея дополнительных сведений, британцы решили, что для бегства фашисты используют именно «Кап Аркону», и они приняли решение немедленно ликвидировать это судно.

Жертвами настоящего «Титаника» стали 1517 человек, число погибших в результате бомбардировки британцами «Кап Арконы» оценивается в 4500-7000 человек. Летчики не просто сбросили бомбы на корабль: на бреющем полете они расстреливали из пулеметов всех тех, кто пытался спастись, оказавшись за бортом тонущего судна.

Одним из 350-и выживших был немецкий коммунист Вилли Нейрат. История его спасения, возможно, когда-то станет основой для написания нового киносценария: обессиленного Вилли на берегу нашла… его жена, жившая неподалеку от порта.

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