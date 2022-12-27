Далеко не первый случай: почему в домах престарелых при пожарах гибнут люди

В Кузбассе все социальные организации по поручению губернатора проверяют на пожарную безопасность. Фото: пресс-служба правительства региона.

Пожар в кемеровском частном приюте - далеко не единственная трагедия, случившаяся в российских домах престарелых за последние годы. И все они, к сожалению, закончились гибелью людей. За последние пять лет такие ЧП были зафиксированы как минимум в восьми социальных организациях по всей стране. Все пострадавшие учреждения были частными и не зарегистрированными должным образом. Правила противопожарной безопасности в них соблюдались спустя рукава. Общая закономерность — большинство этих учреждений были и частными и лишены государственного контроля из-за несовершенства законодательства.

- 27 августа 2017 года в Красноярске вспыхнул дом престарелых «Жемчужина». В огне погибли три человека, еще 34 удалось спасти. Учреждение было частным и не входило в официальный реестр учреждений соцзащиты. По словам соседей, они даже не подозревали, что в здании расположен дом престарелых – горожане считали, что это обычный жилой дом.

- 18 октября 2017 года в Иркутске загорелся частный дом-интернат для престарелых на Курортной улице. Пострадали 14 человек, из них 9 были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Три человека впоследствии скончались. Причиной пожара стало короткое замыкание во время работы сушильной машины. Этот дом-интернат также не был официально зарегистрирован.

- 8 апреля 2020 года в Москве сгорел частный дом престарелых «Третий возраст». Среди его постояльцев было много маломобильных людей. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. В пожаре погибли четверо пациентов, еще одна женщина впоследствии умерла в больнице. Еще 16 человек были госпитализированы. Причиной ЧП стал взрыв паров топлива в котельной. Проверка установила, что здание эксплуатировалось с нарушениями.

Пожар в частном учреждении «Доброе дело» в Кемерове унес жизни 22 человек. Фото: Ирина МАЛАКОВИЧ

- 11 мая 2020 года начался пожар в хосписе «Второй дом» в Красногорске Московской области. Погибли 9 пожилых пациентов. Еще 3 человека затем скончались в больнице. Пожар начался из-за неисправной проводки. По информации администрации Красногорска, хоспис работал без необходимой регистрации.

- 4 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге загорелся частный пансионат для пожилых людей на проспекте Красных Командиров. В огне погибли трое человек.

- 15 декабря 2020 года начался пожар в частном пансионате «Дом милосердия» в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. Погибли 11 пожилых людей. У владельцев пансионата не было лицензии, в нем не соблюдались правила противопожарной безопасности.

- 8 января 2022 года в Кемерове огонь вспыхнул в частном пансионате для престарелых «Золотой век». Погибли 4 человека, 48 успели спастись. Возгорание началось в бойлерной, его причиной стал аварийный режим работы электрооборудования.

«ЭТО СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА»

Самый последний случай в этом скорбном списке – пожар, начавшийся 23 декабря в частном доме в Кемерове. В здании размещалась региональная общественная организация «Доброе дело». Огонь быстро охватил деревянное строение и распространился по всем помещениям приюта. По словам замминистра МЧС Ильи Денисова, пожарные оперативно прибыли на место, но их вызвали слишком поздно, спасти людей не удалось. В пожаре погибли 22 человека, еще двое пострадали. Четверо смогли выбраться из горящего здания самостоятельно. По предварительным данным, причиной возгорания стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Сейчас в социальных учреждениях Кузбасса проходят масштабные проверки по обеспечению пожарной безопасности. Глава региона Сергей Цивилев поручил проверить все организации с постоянным пребыванием людей – пансионаты, реабилитационные центры, клиники и другие объекты. В тот же день губернатор Сергей Цивилев провел оперативное совещание, на котором обсудили меры безопасности. Глава региона подчеркнул: если в государственных учреждениях противопожарные правила соблюдаются неукоснительно, то частных заведениях на них часто смотрят сквозь пальцы. Решать эту проблему необходимо комплексно, на законодательном уровне и по всей России. Сергей Цивилев предложил ввести обязательное лицензирование таких объектов, чтобы установить над ними контроль государства.

Губернатор Сергей Цивилев предложил ввести обязательное лицензирование частных социальных организаций. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«По моему поручению уже проходят проверки пансионатов, домов престарелых, реабилитационных центров и других социальных организаций, где проживают люди. Уже проведенные инспекции показали, что в государственных учреждениях такого типа находят мелкие нарушения, которые устраняют практически сразу, а в частных организациях ситуация намного хуже, - отметил глава региона. - Это системная проблема, и решать ее нужно путем внесения изменений в законодательство. Только в Кузбассе ранее было выявлено 130 ИП и негосударственных организаций, оказывающих услуги с предоставлением проживания. Этот вид деятельности должен быть лицензированным и находиться под контролем».

Представители надзорных ведомств поддержали предложение губернатора. Сергей Цивилев отметил, что правительство Кузбасса, МЧС и прокуратура выйдут с совместной инициативой по внесению необходимых изменений в федеральное законодательство.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проверки продлятся до Нового года

Проверки социальных учреждений продлятся в Кузбассе до конца недели. В Кемерове из 32 организаций уже обследовали 16, ни в одной из них нарушений не выявлено. Бдительность усиливают не только в домах престарелых: в Новокузнецке специалисты осмотрели четыре частных пансионата, продолжаются проверки банных комплексов, туристических баз, хостелов. Главы районов вместе с сотрудниками социальных служб проведут рейды по домам частного сектора и напомнят жильцам о важности соблюдения правил противопожарной безопасности.

Проверки проходят во всех муниципалитетах региона и продлятся до конца недели. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

По всему региону усилили контроль за общей безопасностью учреждений с круглосуточным пребыванием людей, в первую очередь – детей. Проверки проводятся в школах, детских садах, больницах, детских домах, коррекционных школах-интернатах, реабилитационных центрах.