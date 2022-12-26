«Снова обокрали!»: Никас Сафронов пожаловался на проблемы с домом в Турции

По словам живописца, сейчас стройке его особняка заморожена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Никас Сафронов уже и не рад наличию недвижимости в Турции. По словам живописца, сейчас стройке его особняка заморожена.

- Несколько лет назад за рекламу жилищного комплекса мне подарили квартиру в Турции, в Аланье.

И я решил купить там для своих шести сыновей и брата еще 7 квартир, - говорит Сафронов. - Эти квартиры я покупал по 120 тысяч евро, но на продаже апартаментов прогорел, получил лишь половину от затраченной на них суммы. Рынок недвижимости сейчас в Турции сильно обвалился. Вы не представляете, как я намучился с этими квартирами. Сначала там поселились какие-то бродяги. Просто вскрыли замки и жили там.

Мы их с трудом выселили. Местная полиция никак не реагировала на мои жалобы. Пришлось дать денег этим бомжам, чтобы они забрали свое тряпье и съехали. Я уже молчу, что они разграбили наши квартиры. Потом управдом тайком стал сдавать наши квартиры туристам. В общем, я поседел с этими турецкими апартаментами, и безумно рад, что недавно продал их. Но у меня в Турции, в Махмутлар остался дом недостроенный, с которым я сейчас мучаюсь.

То на меня напишут кляузу, что я якобы строю дом незаконно, в зеленой зоне, где соколы летают. Огромные деньги ушли на подарки местным чиновникам, чтобы нам разрешили строительство. Потом на нас написали еще одну жалобу, что мы затеяли строительство в районе, где гнездуются ласточки. Снова пришлось обивать чиновничьи пороги. Сейчас очередной круг ада-ограбление. Звонок: «Вас обокрали, приезжайте!» Мы ещё удивились, там кроме строительных материалов, брать-то пока нечего. Сын Лука прилетел на стройку, выяснил, что украли у нас систему видеонаблюдения, которую мы недавно установили по требованию тех же чиновников. Теперь надо снова ее устанавливать. А пока такой системы нет, стройку нашу чиновники заморозили. Честно говоря, с учетом, как тут над нами мудруют, ничего уже и строить не хочется. Держусь только ради своих детей и Николая Николаевича Дроздова, которого обещал пригласить на новоселье. А так бы давно продал эту землю,-признался KP.RU Никас Сафронов.