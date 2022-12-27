Дело «Бест Вей»: три адвокатских разбора

Четверо арестованных, пятеро объявленных в розыск, две статьи УК — «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества», аресты счетов кооператива и имущества на общую сумму более 15 млрд рублей.

И при этом дело никак не передается в суд. Снова и снова отодвигаются сроки окончания предварительного следствия — каждый раз на период не менее трех месяцев.

Свой анализ подоплеки дела и смысла происходящих вокруг кооператива событий предлагают адвокаты, работающие на стороне кооператива и обвиняемых.

«Среди потерпевших нет ни одного пострадавшего от кооператива»

Сергей Путреша, член коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» г. Санкт-Петербург

Интервью Сергея Путреши, члена коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» г. Санкт-Петербурга, адвоката кооператива:

— Сергей Викторович, насколько мы знаем, долгое время в деле в качестве потерпевшей фигурировала только некая Н.В. Школьник. Она была единственной потерпевшей, и новые потерпевшие появились намного позднее.

— Школьник фигурировала в постановлении о возбуждении дела по «пирамидной» статье от октября 2021 года и в постановлении о переквалификации дела с «пирамидной» статьи на «мошенническую» от февраля 2022 года. Уже в те периоды могли быть и другие потерпевшие — в постановлениях их могли не указать. Например, потому, что следствие придерживалось тактики «не показывать» каких-то потерпевших — оно имеет на это право.

А заявление и показания Школьник, по мнению органов следствия, — достаточный повод для возбуждения уголовного дела и его дальнейшей переквалификации. Ни кооперативу, ни адвокатам об этой потерпевшей ничего не известно, кроме того, что есть в ее показаниях в уголовном деле.

К кооперативу она точно никакого отношения не имеет. И в своих показаниях она обвиняет другое юридическое лицо, занимавшееся высокодоходными инвестициями, а уже это юридическое лицо, по версии следствия, связано с кооперативом. По логике следствия, кооператив за счет средств пайщиков должен ответить по невыполненным обязательствам другого юридического лица, так как они вместе с этим юридическим лицом якобы входили в некий единый холдинг.

Следствие совершенно необоснованно указывает в процессуальных документах на то, что сам кооператив работал заведомо незаконно и имел единственной целью хищение средств.

— По мере расследования появились потерпевшие среди пайщиков кооператива? На последних судах назывались имена 111 человек.

— Мы можем дать анализ только тем показаниям потерпевших, протоколы допросов которых нам доступны. По протоколам мы «видим» всего около 30 потерпевших.

И, судя по этим протоколам, потерпевших пайщиков кооператива, можно сказать, до сих пор нет. Среди потерпевших несколько человек, которые говорят: «Да, я — пайщик», но в показаниях они не обвиняют в каких-то мошеннических действиях. Так же, как и Школьник, они в большинстве своем предъявляют претензии к другому юридическому лицу.

Из тех материалов, которые предоставлялись в суд, нет ни одного пайщика, который говорит: «Меня обманули. Я заключил договор, внес деньги, а мне не купили квартиру и деньги отказались вернуть».

— В показаниях потерпевших делается указание на взаимосвязь кооператива и другого юридического лица?

— Да, в некоторых из них, причем уверен, что с подачи следствия. В показаниях потерпевших есть указания на некий единый холдинг, в рамках которого работали кооператив и это юридическое лицо. Те формулировки, которые используются в протоколе, явно не характерны для лиц, не имеющих отношения к уголовно-процессуальной деятельности. Вряд ли кто-то из этих потерпевших сможет аргументированно объяснить, на основании чего они считают, что кооператив и юридическое лицо, нанесшее, по версии следствия, им ущерб, это единый холдинг.

Термин «холдинг» имеет четкий правовой смысл: прежде всего это контроль материнской организацией дочерних через полное или частичное владение. Аргументы следствия в пользу взаимосвязи: прежний председатель Совета кооператива, основатель кооператива был совладельцем другого юридического лица; продукты этого юридического лица и кооператива продвигались совместно; представители кооператива и юрлица участвовали в совместных конференциях для пайщиков кооператива и инвесторов этого другого юридического лица.

Этого всего недостаточно для утверждения о том, что существовал холдинг. Мало того: между кооперативом и юридическим лицом вообще не было финансовых отношений — никаких. Между ними была построена финансовая «китайская стена» — без каких бы то ни было лазеек. Ведь то другое юридическое лицо занималось инвестиционной деятельностью, а кооператив — некоммерческая организация, и по уставу он не имел права ни размещать средства для получения дохода, ни привлекать внешнее финансирование.

Пытаться обращать на кооператив ущерб, нанесенный этим юридическим лицом, — то же самое, что привлекать хозяина продуктового супермаркета к ответственности за то, что показатели качества одного из производителей молока на его прилавках не соответствуют обещаниям этого производителя.

Кроме того, следствие все время рассказывает страшные истории про вывод средств кооператива в подконтрольные организации. Платились ли деньги сторонним организациям? Разумеется, да, но речь идет о договорах на оказание услуг, которые подтверждены документально.

Это договоры по обслуживанию сделок с недвижимостью, взаимодействию с Росреестром, оценке недвижимости. Плюс, как я уже сказал, эпизодическая оплата участия пайщиков кооператива в ежегодных конференциях.

Конференции проводились? Проводились. Этому есть масса документальных свидетельств. И так по каждому платежу кооператива: нет ни одного рубля затрат, сделанных необоснованно и не подтвержденных актами об оказанных услугах. Ничего мимо пайщиков не уходило. За каждый выплаченный кооперативом рубль он может ответить.

— Есть ли потерпевшие, у которых претензии именно к кооперативу?

— Есть буквально два-три пайщика из тех почти 30, которых мы «видим» по их показаниям в уголовном деле. Они говорят: «Да, я заключил договор, обратился в кооператив с заявлением о том, чтобы вернуть паевые средства, но кооператив мне ничего не вернул». Однако их заявления поступили уже после даты наложения ареста на счета, то есть кооператив не вернул паевые средства, потому что не мог вернуть — в силу блокировки счетов по ходатайству следствия.

Есть потерпевший, который указывает в своих показаниях, что внес 4,5 млн, написал заявление, ему, по собственному его признанию, вернули 4,3 млн, то есть ему вернули в полном объеме паевые средства за минусом членских взносов, которые согласно договору с кооперативом не подлежат возврату. И следствие признает его потерпевшим, причем гражданским истцом на 4,5 млн, а не на 200 тыс. рублей.

— Может ли число потерпевших увеличиваться?

— Да, может. В юридическом лице, о котором мы говорили, было много клиентов. Часть из них считает себя потерпевшими.

Но мы же ведем речь о блокировании деятельности кооператива — аресте счетов и недвижимости. Следствие, раз за разом настаивая на обеспечительных мерах в отношении кооператива, так и не предоставило ни одного потерпевшего, который обвинял бы именно кооператив.

Мы на каждом суде заявляем одно и то же: «Уважаемый суд, мы каждый документ проанализировали постранично, и ни один документ не говорит о том, что есть какие-то виновные действия со стороны кооператива. Все, о чем идет речь в деле, касается другого юридического лица. Из тех документов, которые нам предоставили суд, обвинение и следственная группа, не следует, что кому-то кооперативом причинен ущерб. Следствие говорит, что где-то есть другие потерпевшие, у которых имеются вопросы к кооперативу? Извините, это голословно. На данный момент в деле имеются лишь потерпевшие, которые сообщают о своих претензиях к другой организации».

— Следствие скрывает потерпевших?

— Или делает вид, что скрывает. Оно заявляет: «Мы представили достаточно большое количество потерпевших. Считаем, что этого достаточно. На самом деле у нас потерпевших намного больше. Но есть тайна следствия и следственная тактика — мы не будем их „светить“. А те документы, которые мы предоставили, их и так достаточно для рассмотрения ходатайств».

Почему их не показывают? Потому, по моему мнению, что следствие пытается ввести суд в заблуждение. Если бы эти потерпевшие, обвиняющие кооператив в мошенничестве, существовали в природе, я думаю, что хотя бы несколько из таковых было представлено в судебные процессы.

На мой взгляд, у следствия нет выхода. Они делают все, чтобы продлевать аресты и сроки следствия. И не допускать пользования счетами кооператива — законными или незаконными способами: чтобы увеличить число потерпевших из кооператива, которые в действительности являются потерпевшими от действий следствия.

Например, в августе Санкт-Петербургский городской суд в очередной раз удовлетворил нашу апелляционную жалобу, отменив решение Приморского районного суда о разрешении наложить арест на счета кооператива в Сбербанке и направив ходатайство следователя на новое рассмотрение, указав на необходимость устранения выявленных нарушений закона. Однако после получения постановления суда счет разблокирован так и не был: сотрудники Сбербанка не пропускали платежи, и все.

3 ноября при повторном рассмотрении ходатайства следствия арест вновь накладывается судом первой инстанции при полном игнорировании доводов вышестоящей инстанции. Судья районного суда, рассматривающий ходатайство, делает вид, что ранее указанное ходатайство не рассматривалось, а суд апелляционной инстанции не указывал на незаконность решения о наложении ареста.

Новая апелляция будет рассматриваться только в январе 2023 года, а счет все это время заблокирован. Суд первой инстанции, на мой взгляд, вынес явно незаконное решение, которое, несомненно, будет отменено, но арест может быть де-факто сохранен и после его отмены.

— То есть арест либо в форме подтвержденного судом, но незаконного ареста или на уровне банковского комплаенса?

— Да. Что тут скажешь? Понятно, что поставлена задача любыми способами и силами сохранять этот арест.

— Ваш прогноз развития дела?

— Сроки содержания под стражей заканчиваются, и нужно что-то решать. На мой взгляд, следствие выделит дело в отношении четырех находящихся под стражей и отправит его в суд, а остальную часть будет расследовать дальше.

«Никаких хищений в кооперативе не было и нет»

Денис Лактионов, председатель коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» г. Санкт-Петербург, президент Адвокатской палаты Ленинградской области

Интервью Дениса Лактионова, председателя коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» г. Санкт-Петербурга, президента Адвокатской палаты Ленинградской области, адвоката одного из обвиняемых:

— Денис Олегович, что первично в деле кооператива, на ваш взгляд, — заявление потерпевшей или информация правоохранительных органов в рамках оперативно-разыскной деятельности, полученная до возбуждения уголовного дела?

— Я не адвокат кооператива и во всем, что касается кооператива, выскажу свое личное мнение. Признаны потерпевшими Школьник и компания. Определять потерпевших — это полномочия следствия, это его права. Следствие бережет потерпевших как зеницу ока. Они под полным патронатом и опекой правоохранительной системы.

Потерпевшие лично могут говорить: «Нам ничего не надо», а из показаний этих потерпевших раздувается мыльный пузырь обвинения. К сожалению, в уголовных делах такое не редкость.

Остается загадкой, кто истинный заказчик всей этой истории, почему вцепились в кооператив и целенаправленно разрушают эту организацию. Ведь очевидно, что претензии потерпевших — к другому юридическому лицу. Но нет, следствие пытается превратить уголовное дело именно в дело кооператива «Бест Вей».

Следствие заявляет, что борется с нарушением закона в работе кооператива. Добросовестно оно заблуждается или действует умышленно? Следователи заявляют, что они исключительно с чистыми руками, с горячим сердцем и холодной головой вступили в неравную схватку с преступностью.

Данное дело начиналось по «пирамидной» статье 172.2, потом было переквалифицировано по статье 159 «Мошенничество» — более тяжкой статье, по которой подозреваемых можно взять под арест. Позднее появилась статья 210 «Организованное преступное сообщество».

И 159-я статья, и 210-я абсолютно резиновые. Если нужно попытаться предъявить что-то неопределенное, не имеющее границ, они подходят идеально. Но почему не стали работать по изначальному составу преступления? Доказательства собрать не удалось?

Это, очевидно, одна из причин отказа от «пирамидной» статьи. Вторая, как я уже сказал, — по ней нельзя взять под стражу. А это ведь важный способ сбора доказательств — отправить в СИЗО и ждать, когда дадут необходимые показания: оговорят себя и других.

Возможно, в ближайшее время мы увидим усиление обвинения, чтобы продлить сроки следствия, поскольку нужных показаний нет. Следствие до сих пор не способно ничего предъявить суду в качестве бесспорных и достаточных доказательств виновности лиц, которые уже скоро год, как сидят в тюрьме.

— Следствие утверждает, что количество потерпевших растет.

— Да, оно ничтоже сумняшеся говорит о тысячах потерпевших.

— В материалах дела указано: пострадало более 12 тыс. человек.

— Бумага все стерпит. Адвокаты из одного судебного заседания в другое просят пояснить, сколько человек точно было признано потерпевшими в установленном законом порядке. Это ведь конкретное юридическое понятие. Нет, не называют.

— Еще в документах следствия утверждается, что не приобреталось имущество, а средства выводились на сторону.

— Да, но при этом в интересах пайщиков приобретено более 2500 квартир, и 3,8 млрд рублей находятся на счетах кооператива, причем эти счета продолжают пополняться, несмотря на арест, так как пайщики продолжают вносить средства по программам паенакопления и платить членские взносы.

Это все равно, как сказать, что у человека угнали машину, но она стоит у него в гараже. Если деньги лежат на счетах — там, где они и должны быть, не надо говорить, что они украдены. Никаких хищений в кооперативе не было и нет. Организация занималась ровно тем, что у нее записано в уставе, и больше ничем.

К сожалению, очень часто правоохранительная система превращается в способ уничтожения предпринимательских структур. Что мы видим и на примере так называемого дела кооператива «Бест Вей».

«Главное в ходе следствия — не выйти на самих себя…»

Алексей Новиков, управляющий партнер Адвокатского бюро Criminal Defense Firm

Интервью Алексея Новикова, управляющего партнера Адвокатского бюро Criminal Defense Firm, адвоката одного из обвиняемых:

— Алексей Александрович, каков контекст возникновения этого уголовного дела?

— Статья 172.2 УК — «пирамидная» — в последние два года стала одной из самых популярных в своеобразном хит-параде составов экономических преступлений. Однако следователей, настоящих профессионалов, способных расследовать этот сложнейший экономический состав, можно сосчитать по пальцам… Мы имеем дело с настоящей кампанией, развернутой органами внутренних дел, против многомиллиардного имущества организации, а по факту — обычных граждан России, которых тысячи. Несомненно, дело, которое постепенно стало делом кооператива «Бест Вей», — важная часть этой кампании.

В нем не сразу делался акцент на кооператив. Только месяца через три расследования следственная группа решила в основном сфокусироваться на кооперативе.

— Почему, на ваш взгляд?

— На сегодняшний день у нас пока нет достаточных данных, но мы работаем в этом направлении и в скоро будем готовы вернуть все «на круги своя». Убежден, что рассуждать можно исключительно на фактах, а они таковы: в ноябре 2021 года кооператив был включен в предупредительный список ЦБ. Однако уголовное дело было возбуждено в октябре 2021 года: возможно, включение в список — реакция на возбуждение уголовного дела.

Пока мы не знаем точно, что было первично — работа органов внутренних дел или чиновников ЦБ. Возбуждение дела предшествовало включению в список ЦБ. А оперативно-разыскная деятельность УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу, предшествовавшая возбуждению дела, велась раньше, чем появилась эта справка.

Таким образом, на данный момент не до конца понятно, что было первично: работа органов внутренних дел или чиновников ЦБ. Возможно, работа МВД и ЦБ велась одновременно.

Не исключено, что роль сыграли политические моменты. Одно дело — инвестиционная компания с довольно узким кругом спекулятивных инвесторов, другое — массовый, многотысячный кооператив с открытыми и прозрачными счетами и зарегистрированном в установленном законом порядке многомиллиардным имуществом. Во втором случае организация выглядит намного «аппетитнее».

— Дело было переквалифицировано с «пирамидной» статьи на другие. Почему, на ваш взгляд?

— «Пирамидная» статья дает возможность спокойно расследовать дело безо всяких репрессивных мер. Уверен, так и было бы, если бы задержанные по делу оговорили себя и других. Им бы оформили чистосердечное и отпустили домой, ведь мера пресечения в виде заключения под стражу по данной квалификации запрещена законом.

Однако задержанные этого, к удивлению следствия, не сделали. Среди них три молодые женщины и один мужчина — люди, которые никогда не привлекались к уголовной ответственности и не знали, что такое уголовное право и уголовный процесс.

Как поступить следствию? Есть «великолепная» 159-я статья — «Мошенничество», которая может быть применена чуть ли не к любой ситуации и, главное, позволяет заключать под стражу. Дело было экстренно переквалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ. А дальше — арест и тюрьма, чтобы получить нужные показания.

Но затем опять пошло не по плану. Показаний, которых ожидали от заключенных, все нет и нет. И пайщики кооператива ведут себя не так, как ожидало следствие: отказываются строем идти и писать заявления как потерпевшие.

Следствие использует еще одну палочку-выручалочку — статью 210, ч. 1 и 2, которая позволяет продлевать арест. Сама тяжесть данной статьи позволяет без особых усилий и доказательств продлевать стражу и обосновывать «важность» и сложность расследуемого дела. Следствие было настолько уверено, что уж теперь-то все получится, что даже успело отчитаться перед вышестоящим руководством по итогам года: миллиарды арестованы, деньги спасены. Это было включено в доклад министра МВД России в Совете Федерации.

Однако опять ничего, а за обещания в рапорте министру нужно отвечать. И следствие переходит на следующий уровень эскалации: выдвигаются обвинения по части 3 ст. 210, чтобы была возможность еще сильнее надавить на арестованных и еще продлить сроки содержания под стражей.

Обратите внимание: дело расследуется в субъекте Федерации, а не в Следственном департаменте МВД России, притом что якобы потерпевшие — более чем в 70 регионах и более 19 тыс. пайщиков. Департамент не хочет его себе забирать, хотя все основания налицо. Вполне возможно, что для него дело не похоже на историю успеха.

Дело для пайщиков выглядит как театр абсурда. Многие из них приезжают в суды, чтобы понять, что происходит с их кооперативом, почему они не могут приобрести квартиру, на которую перечислили средства? Следователь рассказывает им: «Вы обмануты, деньги были украдены, но теперь они спасены!»

Тогда в чем заключается обман? Деньги на счетах кооператива. Квартиры приобретались в установленном законом порядке, сделки зарегистрированы Росреестром, причем ни одна сделка за восемь лет работы кооператива не была оспорена.

— Как бы вы оценили действия следствия?

— На мой взгляд, налицо признаки недобросовестных действий следствия в интересах, не связанных со службой. Действия могут быть как незаконные, так и формально законные, но цель — незаконная.

Например, круговорот арестов счетов — вопиюще незаконная история. Я с таким в подобных масштабах в своей следовательской и адвокатской практике сталкиваюсь впервые.

Весной следствие подает ходатайство об аресте счетов, которое рассматривается в отсутствие третьих лиц, то есть представителей кооператива. Суд первой инстанции — районный суд — выносит постановление об аресте. Кооператив в апелляционной инстанции добивается отмены ареста, потому что суд не может понять, почему при первоначальной сумме ущерба 9 млн рублей, затем искусственно увеличенной до 60 млн рублей, арестовываются 3,8 млрд рублей.

Через некоторое время следователь, поддержанный прокурором, подает точно такое же ходатайство об аресте снова — идет с ним к другому судье первой инстанции. Суд во второй раз накладывает арест на счета кооператива. И апелляционная инстанция вновь отменяет арест.

Проходит два месяца, и следствие в третий раз заходит в суд первой инстанции с точно таким же ходатайством. Пришел следователь главка, как же ему откажешь? И суд первой инстанции опять арестовывает счета. То есть постановления вышестоящего суда откровенно и цинично игнорируются.

Вы же понимаете, как банки реагируют на действия со счетами? Даже если счета не арестованы, они перестраховываются и не пропускают платежи по надуманным основаниям, создавая якобы технические препоны.

Круговорот арестов, на мой взгляд, доказывает целенаправленный характер действий следствия, и его цель, увы, не правосудие: цель — уничтожить кооператив.

Помимо ареста счетов для этого используются обыски и выемки документов: действия формально законные. В феврале обыск проходит впервые. Выносится вся аппаратура, изымается вся документация. Следствие запрещает копировать документы — незаконно, и суд на это в конце концов указывает, но следствие свою тактику не меняет.

Кооператив с большим трудом за несколько месяцев восстанавливает учет взаиморасчетов с пайщиками, что непростая задача: в кооперативе, напомню, более 19 тыс. пайщиков со всей России. А в сентябре — новый обыск и новая выемка документов, и опять заново приходится восстанавливать учет.

У меня как бывшего следователя Следственного комитета, который специализировался на должностных преступлениях, возникает вопрос: преступление, которое расследует следователь по так называемому делу «Бест Вей», не создается ли самим следствием?

Блокируется деятельность организации, искусственно формируются условия для того, чтобы она не могла выполнить свои обязательства, и в сознание пайщиков внедряется мысль: с вами не расплатятся, обязательства не исполнят. Только причина неисполнения обязательств — не в руководстве кооператива, не в самих пайщиках, а в действиях следствия.

Причинно-следственная связь между действиями следователей и наступающими последствиями очевидна. Только совершенно не стоит забывать о реальной принадлежности имущества: оно фактически принадлежит пайщикам – обычным гражданам России.

Их терпение небезгранично, и, отчаявшись из-за бесконечных «отлупов» следствия и прокуратуры, из-за формального подхода судов, поддерживающих сторону обвинения при всех немыслимых и абсурдных аргументах, граждане выходят на улицы, объединяются для сохранения порой единственного жилья и с трудом накопленных сбережений.

Убежден, что вышестоящие структуры не оставят без внимания данный социальный аспект.