США готовы создать новый конфликт, в который втянутся Китай и Россия. Первый шаг уже сделан

Южная Корея подняла на перехват, ну или скорее сопровождение свои истребители-перехватчики Фото: EAST NEWS

После успешной атаки северо-корейских дронов, которые 26 декабря прилетели на территорию Южной Кореи, преодолев южно-корейскую систему ПВО, возникло немало вопросов. Мы обсудили их с военным экспертом, руководителем Центра изучения общественных прикладных проблем Александром Жилиным.

- Откуда у КНДР такие эффективные дроны?

- Северная Корея использовала в свое время развал СССР как источник поступления технологий и как источников импортирования умов.

- Так это же больше 30 лет назад было?

- А какая разница? Они вовремя овладели конструкторской мыслью. И технологиями. Ряд ученых изо всех бывших республик СССР, конечно участвовали. Они вместе с корейцами создали в Пхеньяне систему производства таких беспилотников. Когда создана система — она дальше начинает функционировать сама по себе.

- То есть, эти дроны северные корейцы без внешней поддержки вряд ли бы создали?

- Помимо вышесказанного, северо-корейская разведка, полагаю, начала активно добывать компоненты к подобным системам по всем направлениям. Не исключаю, что плотная работа с дружественными ведомствами в ряде союзных стран могла сказаться на появлении у КНДР определенных вооружений.

- Почему северо-корейские дроны смоли преодолеть систему южнокорейской ПВО? Американские ПВО не сработали?

- Мы не можем утверждать, что американские системы не сработали. Или корейцы северные их так успешно преодолели, что их дроны прошли незамеченными. Нет, они были зафиксированы. Но Южная Корея очень боится военного конфликта с Северной Кореей. Они ведь подняли на перехват, ну или скорее сопровождение свои истребители-перехватчики. Почему при этом упал южно-корейский самолет-перехватчик - гадать бессмысленно.

- То есть, система ПВО, поставленная Западом Сеулу, не слишком эффективна?

- Их система ПВО зафиксировала пересечение. А дальнейшее - это действия высшего руководства — не военного, политического. Дело не в технике, а в людях. Не хватает иногда политической воли. Поступил бы приказ из Сеула - все беспилотники сбили бы.

- Так почему же приказа не последовало?

- Южная Корея боится военного конфликта. Северная Корея - воины. А Южная Корея — торгаши. Так распорядилась судьба . Если не дай бог там возникнет конфликт — никакое западное оружие Сеулу не поможет. У Северной Кореи есть главный инструмент победы -дух.

- Но в Южной Корее стоят американские базы с их «Пэтриотами» и «Абрамсами».

- Ну нанесут он несколько ответных ударов — и что? У Северной Кореи основные вооружения спрятаны в скалах, в пещерах. Американцы не будут ввязываться так, как ввязались во Вьетнаме. Главная задача для Вашингтона - чтобы возник военный конфликт между двумя Кореями, в который втянут Китай и Россию.

- И в Штатах думают — мы втянемся?

- Думаю, да. Как втянулись в Сирию и в Украину. Они расставляют стратегические ловушки.

- А что хотел Пхеньян прощупать такой атакой дронов?

- Это была провокация КНДР. Северная Корея заявляет себя как государство, способное отстаивать свои интересы на других территориях. Это намек на то, что ребята готовьтесь, единый народ должен жить вместе.

- Американцы продолжат поставлять союзникам в Азии и в Европе системы перехвата?

- Все военные конфликты на планете - золотой дождь для ВПК США. Их военно-промышленный комплекс снимает ренту с любого военного конфликта. Система у них универсальна. Когда идет военный конфликт на Украине — ВПК Штатов в шоколаде. К США уже выстроилась очередь на «Хаймарсы». Которые они отпиарили в реальных боевых действиях. А мы финансируем свой ВПК из бюджета — вот в чем разница. И вот почему они нам стараются перекрыть кислород, стараясь вытеснить нас с рынка вооружений. На этот заточены все их дипломаты и спецслужбы.

- Так все же уточним: дроны КНДР — это не клоны дронов Тегерана, Москвы, Пекина или иных, близких им держав?

- В современном мире невозможно сказать, что у них есть уникальная продукция. Но если говорить о том, что могли ли получить северные корейцы чертежи дронов у соседей — да запросто. Технологии могли передать. Да, ПВО Сеула засекли дроны с севера сразу, но почему они ничего с ними не делали — это загадка. Может, шла система согласования с хозяева систем ПВО — американцами. Но вообще сбивать дроны ракетами — слишком дорого. Применять «Пэтриот» против дрона — это палить сумасшедшие бабки.

- Какой главный вывод из этой атаки дронов?

- Конструируется конфликт, в который должны быть втянуты Китай, Иран и Россия.