США получили смачную оплеуху от Украины: созданное Белым домом чудовище укусило хозяина

Нечего этим конгрессменам жировать там у себя в Вашингтоне Фото: REUTERS

Когда весной я писал, что европейцы и американцы еще не знают, с кем они связались, кого выбрали противороссийском тараном, и что они еще заплачут от тех "подарков", которые им пришлют вечно всеми неудовлетворенные граждане незалежней, я а) не думал, что это произойдет с такой точностью, и б) что это произойдет столь быстро. Но свидомые самостийники "не подвели" и тут.

Бывший глава МИД Украины известный русофоб Владимир Огрызко предложил поучить уму-разуму тех членов Палаты представителей США, которые не явились на выступление Зеленского в Конгрессе, не встали, приветствуя его, или не аплодировали в течение его речи. А таких там нашлось предостаточно, особенно, среди республиканцев. Как именно их надо наказать? Огрызко придумал и это: надо привезти их в Польшу, переправить оттуда в Киев и отдать ВСУшникам.

- А из Киева их наши воины соответствующими средствами перевезли бы туда, где очень жарко. И если бы они увидели, что каждый день в средненормальном темпе выстреливается шесть-десять тысяч снарядов, а в пиковые дни это идет на десятки тысяч, то они бы поняли, куда уходят деньги американских налогоплательщиков, - рассказал Огрызко про свои методы воспитания американских парламентариев. - И пусть они, может, где-то раз переночуют с нашими воинами в блиндажах, пусть послушают, как свистят над головой пули, как разрываются снаряды. Это действительно лучшая форма убеждения, что происходит.

- Потому что одно дело — сидеть за 10 тысяч километров и размышлять, куда идут деньги, а другое дело — побывать на передовой. И это, мне кажется, то, чем сегодня должно заняться наше уважаемое посольство в Америке, - заявил Огрызко в интервью киевскому журналу "Новое время", как будто сам он сутками и неделями не вылезает из окопов на самых жарких участках фронта.

Ибо нечего этим конгрессменам жировать там у себя в Вашингтоне. Обнаглели, понимаешь ли, не встают, не кланяются в пол, не шлют челобитных, когда к ним на трибуну выходит такой человек. И даже не аплодируют – какая наглость! В угол на горох на коленях на всю ночь! Но пусть потом в Киеве не удивляются, почему Конгресс, в котором большинство будет у республиканцев уже после Нового года, не станет пылать к Украине любовью.

Впрочем, конгрессмены – это так, для разминки. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире киевского телеканала "Эспрессо" зарядил смачную оплеуху самому Байдену, буквально "наехав" на хозяина Белого дома: "Джейк Салливан (советник Байдена по национальной безопасности – прим. авт.) должен снять барьер перед Джозефом Байденом для того, чтобы предоставить ATACMS ракеты, 300 километров хотя бы, и дальние дроны. Если этого не будет в ближайшие недели, я буду считать Джозефа Байдена очень зависимым от мнения какого-то ограниченного круга лиц".

"Нам "Пэтриот" мало, нам ATACMS давай!" Впрочем, ничего удивительного, бОльшую часть психиатрических лечебниц на Украине правительство закрыло, а разбежавшиеся пациенты с манией величия косяком осели в местном МИДе. Ну не инкубатор же по производству дебилов там запустили в момент обретения Незалежнности?!

И сейчас идет сплошь и рядом представление "А не то мы напишем в "Спортлото". Созданное по технологиям Пентагона украинское чудовище, этот уродливый гомункул, стал обретать самостоятельность и без шуток кусать своего Франкенштейна!

Глава МИД Дмитро Кулеба (и это уже не фамилия, а диагноз) заявил, что Киев начинает процедуру по исключению России даже не из Совета Безопасности, а из ООН. А внук того самого Степана "кошкодава Сопли" Бандеры (и его, кстати, тезка) объявил, что в Москву надо ввести войска, чтобы Украина стала победительницей.

А когда Запад не сможет осуществить их "хотелки", они еще куда-нибудь нажалуются на США и Евросоюз. Потому что это они слепили нынешнюю Украину из того, что было. Но, кроме известного, не тонущего компонента, в тот момент у них под рукой ничего не оказалось.

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