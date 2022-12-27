Киев обвиняет Москву в использовании права вето в Совбезе и нарушении принципа «миролюбивости» Фото: REUTERS

Киев безуспешно пытается выкинуть Москву из ООН

Украинский МИД сделал очередное громкое и традиционно пустое заявление: «Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом». Киев обвиняет Москву в занятии места постоянного члена СБ ООН в обход установленных Уставом Организации процедур. А также Киев обвиняет Москву в использовании права вето в Совбезе и нарушении принципа «миролюбивости». Впрочем, опасное украинское пустословие в на этот раз раз дружно проигнорировали и в Европе, и в США.

На Донбассе ударными темпами восстанавливают дороги

Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства, заявил, что работы по восстановлению дорожной инфраструктуры ЛНР, запланированные на 2022 год, завершаются успешно. Хуснуллин сообщил: «Уложено более 590 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Нанесена разметка. Установлено более 3 тысяч дорожных знаков». В уходящем году открыли движение по 8 мостам и путепроводам. Все эти объекты имеют важное стратегическое значение и обеспечивают бесперебойное и безопасное транспортное сообщения с новыми регионами страны. Здесь — грамотно строят, там — безграмотно строятся.

Украинские диверсанты лезут изо всех щелей

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что группа украинских диверсантов была ликвидирована на госгранице при попытке прорваться в Брянскую область. Столкновение произошло 25 декабря. Четыре человека из состава ДРГ были уничтожены. При себе у диверсантов было иностранное оружие - немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре самодельных взрывных устройства с мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. На что надеялись эти люди — на орден Горбатого посмертно?

Отказаться от украинского гражданства теперь проще простого

Президент России утвердил порядок подачи заявлений о гражданстве для жителей Запорожья и Херсонщины. а также республик Донбасса. В указе утверждены процедуры получения гражданства России, а также признания детей, не достигших 14 лет, гражданами РФ.

Также утвержден порядок подачи и учета заявлений о «нежелании состоять в гражданстве Украины». После принятия в состав РФ новых территорий увеличилось количество россиян, имеющих украинское гражданство. При этом, по независящим от них причинам, эти граждане не могут отказаться от гражданства Украины. Но ничего, теперь смогут. Достаточно быстро. И с большим удовольствием.

Незалежная требует за прокачку нефти все больше

С 1 января 2023-го Киев повышает тарифы на прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию незалежной на 18,3%. На сайте компании «Транснефть» сообщается, что тариф на прокачку в направлении Словакии и Венгрии повысится на 2 евро — до 13,6 евро за тонну. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на письмо «Укртранснафты» сообщало, что Украина в 2023 году планирует повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Восточную Европу. Повод - «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры», которое "привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей". Ну , вообще, повод, конечно, весомый. Но актуальность он скоро утратит.

Зеленский желает поддержки от Индии

Шестой президент Украины по телефону потребовал от премьер-министра Индии Нарендрой Моди активнее участвовать в исполнении «формулы мира», которую трагикомик озвучил на саммите в ноябре. Зеленский написал в соцсетях следующее: «Пожелал Моди результативного председательства в G20. Я объявил о формуле мире и рассчитываю на участие Индии в ее реализации». Заодно поблагодарил Индию за гуманитарную помощь и поддержку в ООН. Будет вам и белка, будет и свисток.

Да нет такого государства, считают правозащитники

Аджаму Барака , американский правозащитник, сообщил, что Украина перестала существовать как государство, так как США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных амбиций. Барака написал: «Люди, во имя мира, мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует». По мнению Бараки, данная территория потеряла свою самостоятельность еще в феврале 2014 года, - ради продвижения стратегических интересов США. О чем вам и твердят уже столько лет, да немногие это слышат.

Зачем в ВСУ заметают подростков и стариков

Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, подтверждает, что украинская армия понесла колоссальные потери. И потому, как полагает полковник в отставке, Киев вынужден отправлять на передовую подростков и стариков. Макрегор на своем канале в YouTube заявил: «Украинцы понесли ужасающие потери. Тридцать пять тысяч пропали без вести, более ста тысяч погибли. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки». При том американский полковник отметил высокую подготовку российских военных: «Я впечатлен тем, как россияне проводят боевые операции». Да многие впечатлены, но гитлерюгенд это не спасет.

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