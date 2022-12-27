Анекдоты: Читайте книги. После них оскорбления будут изощренней

Е2 - Е4. В наше непростое время это может быть не только запись шахматного дебюта, но и рецепт колбасы.
* * *
- Сара, ты уже в седьмой раз вернулась к мужу.
- Ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиота тут же появляются деньги!
* * *
- Вениамин Илларионович, милейший! Почему вы грузите кирпичи?!
- К сожалению, уважаемый Иван Николаевич, в нашей больнице сейчас острейший дефицит кадров… И вам, как главному врачу, это должно быть хорошо известно…
- Да! Но, вы же хирург! ХИРУРГ!!! А кирпичи должен разгружать анестезиолог! Ваше дело - цемент! Идите, вон как раз машина подошла…
* * *
Маленькие хитрости.
Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.
* * *
Муха-Цокотуха нашла денежку, купила самовар и пустилась во все тяжкие со всякими букашками-таракашками, потом - скупка драгоценностей и краденого, попытка ее убить, предательство окружения и чудесное спасение со свадьбой!
Ну и какого хрена на наших каналах до сих пор идут голливудские боевики?!
* * *
«Идет как по маслу» не всегда значит хорошо. Берлиоз бы подтвердил.
* * *
Что такое разница в возрасте?
Это когда муж рассказывает, что любил в детстве смотреть диафильмы, а жена спрашивает, что это такое.
* * *
Главврач:
- Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов.
Патологоанатом:
- Во я попал!
* * *
- Петрович, ты уже вторую сумку теряешь!
- Я же работаю! А в работе возможны ошибки…
- Ты инкассатор, блин!
* * *
Всем, кто набил свой дом гречкой и оставил других ни с чем.
Покайтесь, гречники!
* * *
Мужик рассказывает жене:
- Ты не можешь себе представить, сколько с меня содрали в ресторане «Савой» за чашечку кофе. Но есть на свете справедливость.
- Что ты имеешь в виду?
- Когда я ехал домой, то по дороге обнаружил в кармане три серебряные ложечки.
* * *
Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», - то волноваться на самом деле уже поздно.
* * *
- Стоимость моих часов равна пяти моим зарплатам!
- Но ты же нигде не работаешь.
- А ты видишь на мне часы?!
* * *
- Ты кто?
- Я супервайзер логистического терминала!
- Грузчик?
- Да.
* * *
Если надо выспаться, то чаек из корня валерианы с мятой прям огонь и рубит наповал. Из минусов - надо спать лицом в подушку, иначе отношения с котом могут выйти на новый уровень.