Анекдоты: Читайте книги. После них оскорбления будут изощренней

Е2 - Е4. В наше непростое время это может быть не только запись шахматного дебюта, но и рецепт колбасы.

* * *

- Сара, ты уже в седьмой раз вернулась к мужу.

- Ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиота тут же появляются деньги!

* * *

- Вениамин Илларионович, милейший! Почему вы грузите кирпичи?!

- К сожалению, уважаемый Иван Николаевич, в нашей больнице сейчас острейший дефицит кадров… И вам, как главному врачу, это должно быть хорошо известно…

- Да! Но, вы же хирург! ХИРУРГ!!! А кирпичи должен разгружать анестезиолог! Ваше дело - цемент! Идите, вон как раз машина подошла…

* * *

Маленькие хитрости.

Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится батарейка. Это помогает узнать главное сразу.

* * *

Муха-Цокотуха нашла денежку, купила самовар и пустилась во все тяжкие со всякими букашками-таракашками, потом - скупка драгоценностей и краденого, попытка ее убить, предательство окружения и чудесное спасение со свадьбой!

Ну и какого хрена на наших каналах до сих пор идут голливудские боевики?!

* * *

«Идет как по маслу» не всегда значит хорошо. Берлиоз бы подтвердил.

* * *

Что такое разница в возрасте?

Это когда муж рассказывает, что любил в детстве смотреть диафильмы, а жена спрашивает, что это такое.

* * *

Главврач:

- Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов.

Патологоанатом:

- Во я попал!

* * *

- Петрович, ты уже вторую сумку теряешь!

- Я же работаю! А в работе возможны ошибки…

- Ты инкассатор, блин!

* * *

Всем, кто набил свой дом гречкой и оставил других ни с чем.

Покайтесь, гречники!

* * *

Мужик рассказывает жене:

- Ты не можешь себе представить, сколько с меня содрали в ресторане «Савой» за чашечку кофе. Но есть на свете справедливость.

- Что ты имеешь в виду?

- Когда я ехал домой, то по дороге обнаружил в кармане три серебряные ложечки.

* * *

Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», - то волноваться на самом деле уже поздно.

* * *

- Стоимость моих часов равна пяти моим зарплатам!

- Но ты же нигде не работаешь.

- А ты видишь на мне часы?!

* * *

- Ты кто?

- Я супервайзер логистического терминала!

- Грузчик?

- Да.

* * *

Если надо выспаться, то чаек из корня валерианы с мятой прям огонь и рубит наповал. Из минусов - надо спать лицом в подушку, иначе отношения с котом могут выйти на новый уровень.