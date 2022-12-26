Москвич 3: какие у него плюсы и минусы

Стоимость автомобиля составляет от 1 970 000 рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Главный редактор «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков испытал новый Москвич 3 и отметил его сильные и слабые стороны.

Кроссовер оснащается двигателем 1.5 Турбо мощностью 150 л.с., что удобно при начислении транспортного налога. В паре с мотором работает либо механическая 6-ступенчатая коробка, либо вариатор.

Стоимость автомобиля составляет от 1 970 000 рублей. Версия с вариатором, как предполагает Максим Кадаков, будет стоить около 2,1 млн рублей. И вот что покупатель получит за эти деньги.

Плюсы:

- едет бодрее, чем Chery Tiggo 4 или Haval Jolion;

- вариатор настроен хорошо;

- механическая коробка еще лучше;

- сзади чуть просторнее, чем в Крете;

- можно лить АИ-92;

- средний расход с вариатором 6,6 л/100 км;

- галогеновые фары (дешевле в ремонте);

- ESP отключается полностью ;

- удобные приборы;

- хорошо русифицирована мультмедиа.

Минусы:

- только передний привод

- слишком жесткая короткоходная подвеска

- реальный клиренс 155 мм (заявлен 170 мм)

- руль регулируется только по высоте

- нет обогрева сидений, руля и лобового стекла

- слабая шумоизоляция колесных арок

- пока нет более дешевого мотора 1.6 (108 л.с.)

- задние сиденья складываются ступенькой

- всего 5 цветов кузова

- цена…

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