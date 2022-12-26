Москвич 3: какие у него плюсы и минусы

Стоимость автомобиля составляет от 1 970 000 рублей
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Главный редактор «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков испытал новый Москвич 3 и отметил его сильные и слабые стороны.
Кроссовер оснащается двигателем 1.5 Турбо мощностью 150 л.с., что удобно при начислении транспортного налога. В паре с мотором работает либо механическая 6-ступенчатая коробка, либо вариатор.
Стоимость автомобиля составляет от 1 970 000 рублей. Версия с вариатором, как предполагает Максим Кадаков, будет стоить около 2,1 млн рублей. И вот что покупатель получит за эти деньги.
Плюсы:
- едет бодрее, чем Chery Tiggo 4 или Haval Jolion;
- вариатор настроен хорошо;
- механическая коробка еще лучше;
- сзади чуть просторнее, чем в Крете;
- можно лить АИ-92;
- средний расход с вариатором 6,6 л/100 км;
- галогеновые фары (дешевле в ремонте);
- ESP отключается полностью ;
- удобные приборы;
- хорошо русифицирована мультмедиа.
Минусы:
- только передний привод
- слишком жесткая короткоходная подвеска
- реальный клиренс 155 мм (заявлен 170 мм)
- руль регулируется только по высоте
- нет обогрева сидений, руля и лобового стекла
- слабая шумоизоляция колесных арок
- пока нет более дешевого мотора 1.6 (108 л.с.)
- задние сиденья складываются ступенькой
- всего 5 цветов кузова
- цена…
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