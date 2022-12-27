Вопрос дня: Что еще из классики вы бы хотели переснять?

«Джентльмены удачи» одними из первых пережили «реинкарнацию». Понравилось далеко не всем. Век воли не видать. Фото: Кадр из фильма

Захар Прилепин, писатель:

-Страна безусловно нуждается в героической классике: «Казаки» и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, великолепные повести и романы о Гражданской войне Алексея Николаевича Толстого. «Как закалялась сталь» Островского, весь Шолохов, «Конармия» Бабеля, «Железный поток» Серафимовича, все военные романы Бондарева и все повести Константина Воробьева. «Люди с чистой совестью» Вершигоры - про наших партизан на Украине. А Штирлиц? У Юлиана Семёнова есть роман «Третья карта» про Штирлица, Бандеру и Мельника в 1941 году. Ну и чего ждём?

-Евгений Норин, историк:

- Адекватную экранизацию "Анабасиса". Это античная классика, первые в мире военные мемуары об экспедиции греческих наемников в Персию и мучительном отступлении после того, как убили их нанимателя, персидского царевича Кира. А из нашего - малоизвестную книгу "Семья" Нины Федоровой. Это история о семье русских эмигрантов в Китае после нашей революции, и самый недооцененный, наверное, роман русской классики

Алексей Лидов, историк искусств, академик Российской академии художеств:

- Новую версию «Гамлета». Но не ремейк, а новое прочтение, глазами человека XXI века, «быть или не быть».

Аскольд Запашный, дрессировщик, худрук Большого Московского цирка:

- Очень хотел бы увидеть нового Кота Леопольда. Еще было бы интересно, как можно сделать «Сказку о попе и работнике его Балде», ну и конечно, «Руслан и Людмила».

Даниил Ковалев, автор ютуб-канала Taganay:

-"Александр Невский" Эйзенштейна. Давно у нас в России не было качественных исторических батальных картин. Интересно было бы увидеть культовую картину в актуальном технологичном исполнении. Да и патриотический посыл нынче востребован как никогда. "Письма мертвого человека" 1986. Сейчас многим полезно будет вспомнить, какую картину будущего сулит глобальный ядерный конфликт. "Земля Санникова" 1973. Позитивный опыт фильма "Территория" показал, что у нас умеют снимать совершенно завораживающие фильмы про путешествия. Почему бы не попробовать освежить классику?

Сергей Остапенко, писатель:

- Переснять мы сегодня можем все что угодно, поэтому вопрос нужно ставить по-другому: надо составить список, с чего начать. И сделать такой рейтинг могли бы, например, читатели «Комсомолки». Что касается меня, лично я за «Капитанскую дочку», но просто потому, что сам недавно перечитал ее и освежил в памяти.

Юлия Райнер, певица:

- Я бы пересняла фильм «Еще раз про любовь». Эта драма, несмотря на печальный финал, помогает снова поверить в любовь даже скептикам. А еще она о том, что настоящим чувствам расстояния, время и даже смерть не преграда.

Евгения Митрохина, многодетная мать:

- Недавно пересматривали с детьми «В поисках капитана Гранта», мне показалось, что смотрится немного архаично. В моем детстве это виделось по-другому. Так что очень хотелось бы качественную пересъемку.

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