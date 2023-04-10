Лолита рассталась с молодым любовником

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская сообщила, что ее сердце снова свободно. Еще недавно певица упоминала, что счастлива и влюблена. Но, похоже, роман оказался быстротечным. Сама Лола старается не показывать, что переживает по этому поводу, и рассказывает обо всем случившемся с юмором.

«Да он как появился, так и исчез. Все. У меня долго никто не держится», - заявила Милявская в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Делиться подробностями расставания Лолита не захотела.

Артистка уверена: она влюбится еще не раз: "Я только за влюбленности — и за смену этих влюбленностей!". Но к длительным отношениям она пока не готова. Ее не очень волнует материальный достаток будущего избранника. Но связываться с альфонсом она не желает. Ей важно, чтобы мужчина работал и не был тунеядцем. Если она влюбляется в таких, то точно себе признается: «Ну чего, попала на альфонса. Давай прощаться!».

59-летняя артистка ранее рассказывала, что ее возлюбленный гораздо моложе ее. Певица упоминала, что он мусульманин.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу - он мусульманин и мне с ним клево!» - заявила Милявская.

Певица не слишком переживала из-за разницы в возрасте. По словам артистки, ей просто скучно встречаться с ровесниками.

«60 лет - это офигенно! Если у тебя нет энергии, то у тебя и в 30 будет погасший глаз. Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», - говорила Лолита.

Напомним, певица была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным – в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало. Этот брак распался спустя 12 лет. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита сыграла свадьбу с фитнес-инструктором Дмитрием Ивановым. Они развелись в 2020 году.