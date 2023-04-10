Правительство России окажет дополнительную поддержку фармпроизводителям, занятым импортозамещением

речь идет о наиболее востребованных пациентами медикаментах, которые сейчас находятся под действием зарубежных патентов Фото: Тимур ХАНОВ.

Правительство будет выделять субсидии российским фармацевтическим компаниям, которые разрабатывают аналоги иностранных лекарств. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Как пояснил Мишустин, речь идет о наиболее востребованных пациентами медикаментах, которые сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

На финансирование инновационных проектов фармпроизводителей правительство направит от 50 до 100 млн.рублей. Субсидии можно будет получить как на разработку препаратов, так и на их последующую регистрацию.

- Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня наблюдаем, - отметил Мишустин.

Еще одно решение правительства касается поддержки российских студентов, которые обучались за рубежом, но были отчислены из вузов по политическим мотивам. Мишустин сообщил, что кабмин продлевает упрощенный порядок поступления таких студентов в российские вузы.

Премьер напомнил, что в прошлом году отчисленным за рубежом студентам и аспирантам зачли сданные дисциплины, чтобы они смогли продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор.

- И самое главное, что это бесплатно, - сказал Мишустин.

По его словам, такой возможностью воспользовались 2,5 тысячи студентов и аспирантов.

Такая программа будет действовать и в этом году. Мишустин также рассказал, что поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов, которые ранее обучались в вузах недружественных стран.

- Зачтут им и победы на школьных олимпиадах, - сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что особое внимание будет уделяться развитию науки и инженерного направления.

- Для таких ребят действует сеть передовых инженерных школ, строятся объекты класса мегасайенс. Для молодых ученых доступны жилищные сертификаты и много других мер поддержки, - отметил Мишустин.