На Филиппа Киркорова снова подали в суд: на кону огромные деньги

Филипп Бедросович и его адвокаты о новом деле пока молчат Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние месяцы Филипп Киркоров ходит в суд как на работу: то православные активисты требовали привлечь певца за пляски на кресте; то некий саратовец жаждал снести личный причал поп-короля, который мешает ему рыбачить... Оба дела Филипп Бедросович выиграл, но судьба преподнесла очередной неприятный сюрприз.

По данным KP.RU, артисту прилетел очередной иск: 3 апреля компания "Культурная служба" обратилась в суд с требованием взыскать с Киркорова 4 млн 556 тысяч рублей - якобы такая задолженность у певца образовалась по договору оказания услуг. Рассмотрение дела назначено на 11 мая.

Откуда взялся этот гигантский долг, в судебных документах не разглашается, а дозвониться в "Культурную службу" по номерам фирмы, находящимся в открытом доступе, невозможно. Между тем, известно, что организация не раз проводила концерты поп-короля, например, в Воронеже. Осенью прошлого года выступление Киркорова на воронежской площадке в рамках юбилейного тура "FK-55" было со скандалом перенесено: местные активисты обозвали певца "ЛГБТ-иконой", а его гастроли - "позорной эстафетой с богохульными постановками и бесовскими плясками".

Впрочем, концерт в Воронеже все-таки состоялся 19 февраля 2023 года, так что свои обязательства Филипп Бедросович выполнил. Кроме того, договор с Киркоровым, на который ссылается организатор концертов в судебном иске, был заключен задолго до нашумевших событий - летом 2018 года.

Тем временем сам Филипп Бедросович и его адвокаты о новом деле пока молчат. У поп-короля и без того хватает головной боли: с 16 по 20 апреля Киркорову предстоят пять больших шоу подряд в Питере, а с 26 по 30 апреля - пять подряд выступлений в Кремле. Так с размахом артист отметит свой день рождения: 30 апреля ему исполнится 56 лет.