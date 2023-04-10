Звездный отряд: российские артисты Андрей Соколов и Татьяна Судец высадились на космодроме «Плесецк»

Актёр Андрей Соколов на лестнице ракеты -носителя, точной копии, откуда улетал в космос первый космонавт Юрий Гагарин. Фото: Минобороны РФ

После того, как в космос запустили актрису Юлию Пересильд (там частично снимали фильм «Вызов» - Ред.) мы все в буквальном смысле этого слова почувствовали себя намного ближе к звездам. Однако в текущей мировой повестке космические войска заняты более глобальными вещами и делают на своем поле все возможное, чтобы наше небо было мирным. Чтобы поддержать боевой дух героев космоса артисты - постоянные участники Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. Василия Ланового в «Артеке» прилетели с концертом на космодром «Плесецк».

Поддержать космические войска прилетела и звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова. Фото: Минобороны РФ

В состав творческой группы вошли народные и заслуженные, и совсем молодые артисты: Андрей Соколов, Татьяна Судец, Наталья Гвоздикова, Любовь Руденко, Наталья Громова, Иван Жвакин, Александр Ряполов, Егор Сальников, Павел Баршак, Евгения Бордзиловская, Галина Бокашевская, Янис Политов, Максим Глотов, Николай Денисов, Владислав Дунаев, Дмитрий Козырев, Павел Сборщиков, Игорь Черницкий, Николай Романов. Группу сопровождал Герой России, космонавт Евгений Тарелкин, который провел в космосе более 140 дней.

Татьяна Судец рассказала спецкору «КП» Марии Ремизовой, что до того, как стать телезвездой, она окончила Московский радомеханический техникум, а потом получала образование в Энергетическом институте на радио-техническом факультете. Первым местом работы С Фото: Минобороны РФ

Президент кинофестиваля «Алые паруса» актёр Андрей Соколов рассказал, что по первому образованию он инженер-технолог по производству летательных аппаратов и диплом у него Московского авиационно-технологичесого института.

- В свое время была международная программа «Союз - Аполлон», и наша кафедра делала оболочку для на «Союз». И сейчас я вижу, как все возрождается. Пока наши ребята с оружием в руках на передовой, мне кажется, большое значение принимает слово. Поэтому мы выбрали для концерта патриотические песни, чтобы поддержать боевой дух офицеров. Тем самым, показать, что мы единомышленники, мы дышим одним воздухом,- поделился с KP.RU актёр Андрей Соколов. - Мы сейчас находится в «Доме офицеров», это здание было построено в 67 году. Это время моего детства. С ностальгией вспоминаю те времена, вспоминаю книги на которых я рос.

Сейчас же молодежь растет на Интернете, а там, к сожалению, очень большой объем информации, которая никак не сортируется. Сейчас важно обратить внимание на наших детей, поскольку те, кому сейчас 10, через десять лет им будет 20. Время быстро пролетит, важно, чтобы дети росли на хороших книгах.

Звезда «Молодежки» Иван Жвакин (на фото он крайний справа) прочитал для офицеров отрывок из романа «Евгений Онегин». Фото: Минобороны РФ

- А ваша дочка читает книги?

- Читает. Но порой ленится, как и все дети. Все сидят в Интернете. В этом беда.

- А вы ей свои детские книги не подкидываете?

- Книгу «Непоседа, мякиш и не так» я читал, наверное, раз 50. Но в целом у детей сейчас другие приоритеты. Они читают другие вещи, к сожалению. Время диктует свои законы, от этого никуда не деться,-посетовал Соколов.

Перед концертом для военнослужащих и их семей, артисты побывали на космодроме «Плесецк», где увидели, откуда запускаются в космос ракеты-носители «Ангара» и «Союз». Один из них - точная копия того, откуда улетал в космос первый космонавт Юрий Гагарин.

А потом был концерт в «Доме офицеров», который провела легенда телевидения Татьяна Судец.

Артист Николай Денисов после выступления поделился, мол, в детстве даже мечтать не мог о посещении космодрома. Денисов вспоминал, как ещё будучи мальчишкой, встречал Гагарина после его исторического полета.

- Самое главное - понимать, зачем мы приехали на космодром. Это не первый наш патриотический концерт. Ранее мы выступали в госпиталях, военных училищах, в Крыму и других городах, - рассказал актёр Николай Денисов.

После концерта артистов поблагодарил начальник космодрома, полковник Николай Андреевич Башляев. Он отметил, что космос начинается с земли, все начинается здесь, на космодроме, что успех страны создается в том числе и руками тех людей, которые сидят и в зале, и несут вахту, все это и есть единая семья космодрома, которая состоит из огромного числа специалистов, людей с одним, двумя, тремя высшими образованиями, которые волею судеб оказались в Архангельской области и преданно служат Родине.

А генеральный директор фестиваля и идейный вдохновитель концерта Ирина Громова, приветствуя зрителей, отметила, мол, если бы был жив Василий Семёнович Лановой, то он, как настоящий патриот, непременно бы стоял на этой сцене.

- Кстати, фильм «Офицеры» с Василием Лановым - мой самый любимый,-признался начальник космодрома Николай Башляев.- Много я фильмов видел на своем веку, но эта картина большего всего запомнилась.