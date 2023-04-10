Обедневшие американцы экономят на святом: жители США покрасят на Пасху картошку вместо подорожавших яиц

B Америке резко подорожала стоимость куриных яиц Фото: REUTERS

Вчера католики и протестанты отметили Пасху. В США нынешнее Светлое Христово Воскресенье запомнится тем, что, пожалуй, впервые многим американцам пришлось отказаться от вековой пасхальной традиции. Дело в том, что в Америке резко подорожала стоимость куриных яиц, но даже несмотря на это в магазинах они бывают не всегда. В этих условиях предприимчивые дельцы предложили гражданам вместо яиц красить на Пасху... картофель - так, мол, дешевле и удобнее. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на статью компании по маркетингу Potatoes USA.

Когда Мария Магдалина принесла вареные яйца, чтобы поделиться с другими женщинами у гроба Иисуса, и яйца в ее корзине чудесным образом превратились в багровые, она и подумать не могла, что спустя тысячелетия этот продукт перестанет быть доступным для обычных мирян. «Идея красить картофель на Пасху начала циркулировать в социальных сетях этой зимой», – говорится в материале Fox News. Там добавили, что стоимость яиц в стране стала на 55 процентов выше, чем в аналогичный период годом ранее. При этом картофель подорожал всего на 14 процентов.

Масла в огонь подлила и сама Potatoes USA, в которой картофель объявили безопасной альтернативой яйцам. По мнению экспертов компании, многие американцы привыкли варить так много яиц, что просто не успевают их все съесть. Остатки протухают и становятся причиной неприятного запаха, в то время как с картофелем таких проблем не возникает.

Руки на кризисе успели погреть и производители шоколада. Они резко нарастили производство шоколадных яиц, цены на которые за год почти не изменились.