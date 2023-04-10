Снимать новую квартиру лучше прямо сейчас: В Москве произошел сенсационный обвал цен на аренду жилья

Цена аренды квартир в Москве упала на 20% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За год средняя стоимость аренды квартир в Москве просела почти на 20%. И это рекорд среди крупных российских городов. Такими, почти сенсационными, данными поделились аналитики «Авито Недвижимость».

Сравнивали они среднюю стоимость аренды квартир в объявлениях за 1 квартал 2023 года и то же время 2022 года. Кроме столицы, съемное жилье стало дешевле в Калининграде, Санкт-Петербурге и Севастополе. В остальных из 33 городов, данные о которых изучили аналитики «Авито», плата за аренду выросла или не изменилась.

Как это мы дожили до такого, что в Москве что-то дешевеет быстрее, чем в регионах? Да еще самое святое — жилье?

- Это правда, аренда в Москве в целом просела. Но очень неравномерно. И далеко не любую квартиру можно снять сейчас на 20% дешевле, чем год назад. Реально сильно просели дорогие районы типа Басманного, Пресненского и тому подобные. Там сдавалось много жилья, ориентированного на корпоративную аренду и западные компании. Они на ценник не особо смотрели. Найти других таких клиентов сейчас проблематично, поэтому по дорогому жилью просадка очень заметна, — рассказал «КП» директор агентства недвижимости «ИНФИНИТИ» Роман Вихлянцев. По массовому жилью в аренду падение тоже есть, но не такое существенное - 5 -10% в среднем, в зависимости от района. Но это не связано с каким-то серьезным падением спроса — увеличилось предложение. Квартиры в новостройках по льготной ипотеке в прошлом-позапрошлом году часто покупались именно затем, чтобы их сдавать и зарабатывать. Понастроили человейников, они теперь почти все сдаются — вот и снижение стоимости аренды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Города, где за год снять жилье стало дешевле...

(1 квартал 2023 г. к 1 кварталу 2022 г.)

Изменение за год Средняя стоимость аренды квартиры, тыс. руб.

Москва -19,1% - 55 тыс. рублей

Калининград -17,4% - 19 тыс. рублей

Санкт-Петербург - 10% - 27 тыс. рублей

Севастополь - 8% - 23 тыс. рублей

...а здесь оно сильнее всего подорожало

Изменение за год Средняя стоимость аренды квартиры, тыс. руб.

Ростов-на-Дону +22% - 22 тыс. рублей

Омск +20% - 18 тыс. рублей

Киров +20% - 12 тыс. рублей

Иркутск +18,2% - 26 тыс. рублей

Томск +17,6% - 20 тыс. рублей

По данным «Авито Недвижимость»