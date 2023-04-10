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Политика10 апреля 2023 11:17

Украина больше не в силах скрывать правду о потерях: фото многокилометровых кладбищ пугают киевский режим

В Верховную раду поступил законопроект, согласно которому кладбищам и местам массовых захоронений погибших военных придадут статус государственной тайны
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
По мысли украинских законодателей, такие фото могут дать ценную разведывательную информацию

По мысли украинских законодателей, такие фото могут дать ценную разведывательную информацию

Фото: REUTERS

Украинское "Потерь нет" вышло на новый уровень – теперь уже законодательный. В Верховную раду Украины поступил законопроект, которым запрещается фото- и видеосъемка кладбищ и мест массовых захоронений погибших военнослужащих. Их планируется объявить ни больше, ни меньше, а государственной тайной.

По мысли украинских законодателей, такие фото и видео могут дать "ценную разведывательную информацию армии Российской Федерации, а также способствовать распространению негативного информационного фона внутри самой страны". Для российской армии тайна сия не Бог весть какая, а вот украинцев настоящие цифры потерь могут шокировать и ввести в ступор. Поскольку на Украине еще со времен застрелившегося впоследствии спикера ВСУ Тымчука населению не устают втирать в уши, что "потерь нет".

Напомним, что попытки запретить фото- и видеосъемку кладбищ на Украине, усеянных полями государственных флагов Незалежной (что означает могилу погибшего военного), площадь которых растет не по дням, а по часам, предпринимались и раньше. С такой инициативой выступали не только местные власти, но и Офис президента Украины. Но это практически не помогало. Ролики с кладбищами, которые вышли за свои пределы и начали захватывать обычные городские территории, появляются все чаще. В ряде городов, как, например, в Жмеринке и Львове захоронения уже появились в местах отдыха горожан.

Украинским законодателям надо было бы для комплексного охвата запретить и спутниковую съемку, да и просто прогулки горожан в районах, которые отошли под массовые захоронения, дабы кварталы могил не смущали взор пока еще живых украинцев и не рисовали в их воображении ближайшие перспективы. Можно еще предложить заколотить окна в домах по соседству с кладбищами. Или еще что-нибудь придумать.

Но ведь тогда властям придется и вынуть краеугольный камень из патриотического воспитания подростков и юношества, согласно которому школьную молодежь каждый раз выгоняют стоять на коленях на тротуаре или на дороге по маршруту перемещения погибших "захисников" в последний путь.

Сообщают, что законопроект о запрете фото- и видеосъемке рассмотрят уже в мае. И, с большой степенью вероятности, его примут в ускоренном порядке. Впрочем, настоящая правда об истинных потерях ВСУ все равно рано или поздно выплывет наружу. Но для Зеленского и его команды главное – не дать украинцам узнать эту цифру сейчас и оттянуть этот момент на как можно более длительный срок. Желательно, до того времени, когда Зеленский и наиболее ловкие члены его команды будут подсчитывать свои многомиллиардные барыши уже как можно дальше от Украины.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ