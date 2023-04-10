На нас со страшной скоростью летит огромная черная дыра: Монстр весит 20 миллионов Солнц

В результате столкновения трех галактик две дыры полетели в одну сторону, одно – в другую

Примерно 50 миллионов лет назад случился катаклизм небывалого масштаба - столкнулись аж три галактики. В каждой было по собственной черной дыре. Возникла «хаотичная и нестабильная конфигурация». В результате все три дыры покинули свое галактики. Две сбежали в одну сторону, а самая массивная – в другую. В нашу сторону.

Ученые из Йельского университета (Yale University) обнаружили след, оставленный «монстром-беглецом» в пространстве. Он виден на снимках, которые сделал космический телескоп Хаббл (NASA's Hubble Space Telescope). Похож на бурун за океанским лайнером.

Черная дыра и след, оставленный ею крупнейшие во Вселенной. Дыра весит как 20 миллионов солнц. Летит со скоростью более 500 километров в секунду. След тянется на 200 тысяч световых лет. Это в два раза больше диаметра нашей галактики – Млечного пути.

Черная дыра почему-то не поглощает попадающиеся на пути звезды, а каким-то образом воздействует на пространство, буквально поджигая его впереди себя. След венчает невероятно яркий сгусток.

След, оставленный в пространстве черной дырой. Внутри следа новые звезды

Что конкретно происходит, ученые пока не разобрались. Абсолютно загадочными выглядят и последствия передвижение черной дыры: там, где она пролетела, образуются новые звезды – прямо в «фарватере». В границах следа. Процесс просто феноменальный – будто в каком-то фантастическом фильме про сотворение мира.

- Да, мы наблюдаем звездообразование, идущее за черной дырой, но не понимаем, каким образом всё это происходит, - недоумевает профессор Питер ван Доккум (Professor van Dokkum).

Монстр, конечно же, спалит и нашу галактику, когда долетит до нее. Как минимум, сделает в ней «просеку». И вместо старых звезд и «высадит» новорожденных. Словно пионер на субботнике.

К счастью, «обновление» ожидается нескоро. Черная дыра сейчас находится на расстоянии более 7 миллиардов световых лет.

Астрономы рассчитывают разобраться в том, что происходит, рассмотрев беглеца с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Время-то есть.

КСТАТИ

Меньше, но ближе

Нынешний побег черной дыры из своей галактики не первый во Вселенной. Чуть раньше отправилась в путь «малютка», которая то ли в 4, то ли в 7 раз тяжелее Солнца. Добралась уже по нашей галактики - летит со скоростью от 30 до 45 километров в секунду. Сейчас до нее около 5 тысяч световых лет.

Для того, чтобы навредить всему Млечному пути, дыра маловата. Но поглотить Солнечную систему со всем содержимым она может. Так по крайней мере ученые предполагали раньше. Однако открытие, сделанное в Йельском университете, заставляет теперь призадуматься. Поглотит или спалит? И сотворит ли «новое Солнце»? Или сил все-таки не хватит?

Ответ опять же получим нескоро – через несколько миллионов лет. Пока черная дыра всё же очень далеко. Подробности в нашем материале.

О нейтронной звезде, которая несется к Земле со скоростью более 2 миллионов километров в час – словно «злой шар» из «Пятого элемента» - читайте в другом нашем материале. Узнайте, кто ею «выстрелил». И что будет, когда «снаряд» доберется до Солнечной системы.