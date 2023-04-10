На все случаи жизни: ВТБ запускает новую дебетовую карту

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ВТБ с 10 апреля начинает выпускать флагманскую дебетовую карту в новом формате. Карта будет выполнена в лаконичном, современном дизайне и полностью синем цвете. Розничным клиентам продукт позволит получать полный спектр финансовых услуг, необходимых для повседневной жизни. Новые клиенты банка, оформившие карту, в рамках специальных условий получат за первую покупку по ней 1000 рублей.

Всем держателям дебетовых карт ВТБ доступно не только бесплатное обслуживание без каких-либо дополнительных условий, но и онлайн-оплата без комиссий услуг ЖКХ и образовательных учреждений, бесплатные переводы по номеру телефона в другой банк до 100 000 рублей ежемесячно, почти до 20 тысяч банкоматов по всей стране. В рамках программы лояльности клиенты получат от ВТБ до 30% кешбэка от партнеров банка и базовый 2% кешбэк в самых востребованных категориях. В ВТБ Онлайн клиентам доступны удобные сервисы по оплате штрафов, пополнению парковочного счета, расчета социальных пособий и другие сервисы. Пенсионерам ВТБ предоставляет возможность снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии и за свой счет страхует средства от мошенников.

«Владельцам карты будут доступны все привычные услуги daily banking ВТБ, которые так важны в ежедневном формате. Только теперь у наших клиентов будет под рукой еще и стильный инструмент решения повседневных финансовых задач», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.