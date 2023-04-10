Деньги от продажи иностранных компаний пойдут на развитие курортов

Владимир Владимирович распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», тоже шла на развитие туризма Крыма Фото: REUTERS

После совещания по развитию Крыма и Севастополя Владимир Путин подписал два поручения о поддержке полуострова.

Первое касается туризма. Судя по всему, экономику Крыма и Севастополя планируется развивать за счет курортов. На них пойдет часть бюджета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Но это не все. Владимир Владимирович распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», тоже шла на развитие туризма Крыма. Точнее в поручении сказано о «добровольных взносах в бюджет при совершении сделок».

Этот механизм еще в декабре принял Минфин. Там указано, что иностранные компании, уходя из России, могут продать активы, но только максимум за половину цены. И если они хотят получить деньги сразу, то 10% должны отдать в бюджет страны (это и называется добровольными взносами). В противном случае деньги будут идти в рассрочку пару лет.

Весной 2021 года Владимир Владимирович поручил, чтобы до 2025 года в полуостров и Севастополь частники инвестировали триллион рублей. Но сейчас кажется, что эта цель стала невыполнима. Зато появились деньги от ухода иностранных компаний.

Второе поручение касается доходов людей. Правительству и властям полуострова поручено «поэтапно» сократить «отклонения» в доходах обитателей Крыма и Севастополя от среднероссийских и от доходов в Краснодарском крае и Ростовской области.

По данным Росстата, Крым действительно не блещет. Несмотря на то, что в 2021 году регион был на пятом месте по дотациям (3,68 трлн. рублей), доходы людей остаются заметно ниже средних. 28 тысяч рублей – средний доход в Крыму на одного человека в 2022 году, в Севастополе – 34,5 тысячи.

При этом, в среднем по стране каждый человек получил 42 тысячи рублей. А в Краснодарском крае – 46 тысяч.