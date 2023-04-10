В Карелии с потребителей взыскивают долги за отопление. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Долги по коммунальным услугам есть у многих россиян. И когда собственник жилья регулярно пропускает сроки оплаты, на него подают в суд и заставляют оплачивать долги принудительно. Так, например, в конце марта сотрудники «Петербургтеплоэнерго» совместно с судебными приставами выехали в Олонецкий район к должникам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства на сумму 300 тысяч рублей. Всего же просроченная дебиторская задолженность физических лиц Олонецкого района составляет 23,3 млн рублей, из них на сумму 18,5 млн рублей уже вынесены исполнительные производства.

Кстати, если вы думаете, что взять с вас нечего и приставы уйдут ни с чем, имейте в виду: в ходе исполнительных производств обращаются взыскания на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах, в том числе и на пенсионные выплаты. Кроме того, налагаются запреты на регистрационные действия в отношении транспорта и недвижимости, вводятся ограничения на выезд из России. Наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так что за коммунальные услуги лучше платить вовремя. И не только ради собственного спокойствия. Дело в том, что основным источником финансирования проведения ремонтных работ на тепловых сетях является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи негативно влияют на выполнение ремонтной программы компании. Тем не менее «Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу - обеспечение надежного теплоснабжения.

ВАЖНО

В «Петербургтеплоэнерго» готовы идти навстречу потребителям, накопившим задолженность свыше трех расчетных периодов, и заключать с должниками соглашения о рассрочке. Заявления о предоставлении рассрочки на оплату задолженности можно направить:

по электронной почте: officeRKP@ptenergo.ru

по почте, адрес: 185031, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65, стр. 5.