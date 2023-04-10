"Росатом" полностью выполнил план научно-исследовательской программы

На исследовательском реакторе МБИР будут оттачиваться технологии двухкомпонентной ядерной энергетики, замыкания топливного цикла. Фото: Росатом

С 2020 года "Росатом" реализует масштабную программу "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации". У нее пять направлений: двухкомпонентная атомная энергетика (подразумевает совместное функционирование реакторов на тепловых и быстрых нейтронах с замыканием ядерного топливного цикла), термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности, экспериментально-стендовая база.

- Реализация комплексной программы по развитию атомной науки и технологий – важный шаг для технологического развития России, создания передовых отечественных наукоемких технологий. Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты, которые будут определять не только будущее атомной энергетики на несколько десятков лет вперед, но и способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других наукоемких отраслей экономики, – сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

ПРОРЫВ К «БЕЗОТХОДНЫМ АТОМАМ»

В перспективе отечественная ядерная энергетика должна перейти на двухкомпонентный формат. АЭС с традиционными реакторами ВВЭР будут работать в связке со станциями, имеющими на вооружении реакторы на быстрых нейтронах. Это позволит снова пускать в дело отработавшее ядерное топливо, сокращая практически до нуля вредные отходы, а топливные ресурсы сделать практически неисчерпаемыми.

В 2022 году "Росатом" получил результаты научных исследований как в области замыкания ядерного топливного цикла, так и создания атомных станций малой мощности и теплоснабжения, промышленных реакторов на быстрых нейтронах. В частности, разработан технический проект реактора РИТМ-200Н, который будут устанавливать на атомных станциях малой мощности.

В этом году госкорпорация завершит разработку технического проекта комплекса обращения с ядерным топливом атомных станций малой мощности с реактором РИТМ-200Н. Кроме того, будет смонтирована опорная плита корпуса блока для установки БРЕСТ-ОД-300. А быстрый реактор БН-800 Белоярской АЭС будет работать исключительно на МОКС-топливе (в прошлом году уровень загрузки достиг 93%).

НАРАБОТКА КОМПЕТЕНЦИЙ

Экспериментально-стендовая база сегодня - это завтрашний день энергетики. Для создания, отработки и внедрения новых технологий и материалов, новых поколений АЭС нужны современные исследовательские реакторы.

Сейчас в Димитровграде эти задачи выполняет исследовательский реактор БОР-60.

Его преемником станет крупнейший в мире многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах МБИР. На нем будут оттачиваться технологии двухкомпонентной ядерной энергетики, замыкания топливного цикла.

В рамках федерального проекта создания экспериментально-стендовой базы выполнены запланированные научно-исследовательские работы для обоснования безопасности МБИР и продления сроков эксплуатации БОР-60. Также продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий.

Новые разработки атомщиков найдут применение в токамаке реакторных технологий - ключевом элементе на пути создания демонстрационного термоядерного реактора. Фото: Росатом

Корпус 83-тонного исследовательского реактора доставили на площадку год назад, а в январе этого года его установили в проектное положение. Сейчас на строительной площадке МБИР работают больше 1300 рабочих и инженеров. Стройка завершится в 2026 году, на год раньше запланированного срока.

Кстати, на базе МБИР формируется Международный центр исследований, куда войдут атомщики разных стран. Они получат доступ к общей базе экспериментальных данных, смогут участвовать в международных научных программах и в реализации своих, в том числе национальных образовательных программ по наработке компетенций. Для этого создан Консультативный совет МЦИ МБИР, куда вошли ведущие российские и зарубежные эксперты атомной отрасли. Первое заседание совета состоялось в июле 2022 года. В нем приняли участие 56 ученых, экспертов и руководителей из более чем 13 ведущих научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Алжира, Армении, международных организаций МАГАТЭ и Объединенного института ядерных исследований.

РАКЕТА НА ПЛАЗМЕ

Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) в 2022 году создали ускоритель плазмы, экспериментально исследовали энергобаланс в плазменном потоке с высоким удельным импульсом и разработали методы повышения ресурса электродов в нем. Все это нужно для создания прототипа нового ракетного двигателя двигателя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса. ТРИНИТИ планирует продемонстрировать его в 2024 году.

ЛАЗЕРЫ, МЕТАЛЛЫ, ПОЛИМЕРЫ

В рамках федерального проекта по новым материалам и технологиям ученые "Росатома" создали в прошлом году методику ускоренных испытаний. Она позволяет сократить цикл разработки новых материалов в 3-4 раза. Методику обкатали, когда разрабатывали тепловыделяющие элементы из бескислородного углеволокна на основе карбида кремния и конструкционные топливные материалы для разного типа реакторов.

В 2022-м в "Росатоме" изготовили опытно-промышленную партию заготовок новой марки стали повышенной прочности. В этом году ее будут испытывать, а в последующем - использовать в строительстве атомных станций малой мощности.

В прошлом году был прогресс и в сфере аддитивных технологий. Специалисты "Росатома" разработали и изготовили два 3D-принтера, на которых можно создавать изделия из керамических и полимерных материалов. Такой способ значительно сокращает сроки изготовления нужных деталей, а также оптимизирует себестоимость производства. А в НИИ НПО «ЛУЧ» собрали первый отечественный, не имеющий аналогов в мире трехосевой сканатор. Этот оптико-электронный прибор контролирует температуру и воздействие на материал, позволяет управлять его структурой во время 3D-печати изделий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Структуры "Росатома" в 2022 году выполнили работы по 54 госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на сумму 14,6 млрд. рублей. Объем финансирования составил 125,2 млрд рублей, из которых на долю федерального

бюджета приходится 24,5 млрд. рублей, а 100,7 млрд. рублей - на внебюджетные источники.

Готовность объектов капитального строительства – в среднем 36,5%.