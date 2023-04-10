Россияне выступили против любых ограничений на дачных участках

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В России начнут штрафовать за мойку и ремонт автомобилей на дачном участке. Нарушителю придется заплатить до 10 тысяч рублей. К слову, раньше дачникам уже запретили жечь мусор, ввели штрафы за сорняки и шашлыки рядом с домом. Новые ограничения для жителей СНТ вводят чуть ли не каждый год, и это очень огорчает дачников. Результаты опроса сайта KP.RU говорят о том, что больше половины россиян выступают против любых ограничений на личных участках.

63% опрошенных недоумевают, почему они не могут на своем участке жечь костер, ремонтировать авто или заниматься еще какими-то личными делами. Конечно, никто не говорит о нарушении правил пожарной безопасности или закона «О тишине», но ведь нельзя же во всем связать руки, в конце концов, земля на то и нужна, чтобы на ней работать, уверены участники опроса.

«Разве можно что-то запрещать в частной собственности? Собственник платит налоги, оплачивает ежемесячно коммуналку, но при этом еще и запреты какие-то накладывают. Это все равно, что забраться в чужой дом и устанавливать там свои порядки», - возмущается респондент.

«Можно подумать, те, кто это придумывает, на своих дачах не жарят шашлык, и машины свои не моют», - ерничает другой.

16% опрошенных считают, что в некоторых правилах и ограничениях, конечно, есть логика, однако некоторые все же стоит смягчить. К примеру, большинство россиян огорчены невозможностью сжигать мусор. Скошенную траву и срезанные ветки некуда девать, неудобно и дорого вывозить, жалуются дачники. Всю жизнь и старшее поколение, и нынешнее дачный мусор жгли, правила пожарной безопасности соблюдали, а соседи никогда не жаловались, ведь у них такие же проблемы, отмечают опрошенные.

Еще 9% считают, что такие ограничения если и вводит, то индивидуально в каждом СНТ, а не на государственном уровне. Если люди внутри одного товарищества проведут собрание и определят для себя правила, то все будут довольны, а в другом СТН другие дачники могут выстроить какие-то другие приоритеты, ввести другие ограничения или не вводить вовсе.

И только 10% россиян безоговорочно поддерживают все существующие правила и ограничения для дачников. Они отмечают, что так жить не только безопаснее, но и комфортнее.

Оставшиеся 4% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,3 тысячи человек.