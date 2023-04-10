Бородина объяснила, откуда у нее деньги на покупку квартиры в Дубае

Ксения Бородина. Фото: соцсети.

Ксения Бородина недавно приобрела апартаменты в Дубае. В новом YouTube-шоу Надежды Стрелец звезда «Дома-2» объяснила, зачем приобрела недвижимость за рубежом. По словам Бородиной, она не собирается эмигрировать из России. Покупку квартиры в другой стране Ксения считает инвестицией.

В ходе беседы Надежда Стрелец отметила, что покупка Бородиной жилья в другой стране стала поводом для обсуждения. У телеведущей иного поклонников, которые решили, что Ксения готовит свой отъезд из России. В ответ Бородина заверила, что не собирается никуда переезжать.

«Эта недвижимость была некоторым вложением с моей стороны. И плюс ко всему это дружественная страна. Мне не стыдно признаваться, что я русская, не стыдно признаваться и сейчас, и тогда. Моя позиция остается неизменной - я люблю свою родину», - заявила Ксения.

Телеведущая всегда любила отдыхать в Дубае. А теперь купила недвижимость в этой стране. Фото: соцсети.

Бородина рассказала, откуда взяла деньги на дорогостоящее приобретение. По словам телеведущей, она заработала и скопила их сама, без чьей-либо помощи. Ксения отметила, что выросла в Италии в обеспеченной семье. Родители учили ее добиваться всего самой.

«Моя мама вышла замуж за итальянца, я жила в детстве на Капри. Там были дети известных адвокатов, врачей. Родители воспитывали и говорили: «Ксюш, мы можем много чего тебе купить, но в этой жизни тебе надо добиться самой». У моих друзей были очки «Гуччи» и «Ролексы», а у меня не было. Мой отчим тогда сказал: «Я прошел очень тяжелый путь, чтобы добиться того, что имею сейчас. Я даю тебе образование, ты учишься в лучшем вузе, в частной школе», - рассказала телеведущая.

Уже прославившись, Бородина начала неплохо зарабатывать. Эти деньги она решила копить, чтобы обеспечить себя.

«У меня был сложный путь, сложная дорога. Но я заслужила то, что сейчас имею. Когда я могла позволить себе дорогую машину, то я не покупала этого, а копила на квартиру. Потом взяла квартиру и стала копить на ремонт. Все смеялись: «Ты телеведущая, некрасиво на „Хонде“ кататься». Но были моменты, когда я сдавалась, не выдерживала, было тяжело. Но пришлось выстоять», - говорит звезда «Дома-2».

Ранее телеведущая призналась, что оба ее бывших мужа практически не платят алименты на детей, так что ей нужно много работать, чтобы обеспечивать их самой. 13-летнюю Марию она родила от бизнесмена Юрия Будагова. Вероятно, мужчина не помогает дочери, поскольку он не в ладах с законом. Основателя Федерации спортивного покера обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в переводе большой суммы денег по поддельной доверенности. Будагов уехал их страны, в Москве его арестовали заочно. Экс-супруг телеведущей объявлен в международный розыск. Ходили слухи, что он мог нелегально осесть в Великобритании.

Вторую дочь, 7-летнюю Теону, телеведущая родила от предпринимателя Курбана Омарова. По словам Ксении, Курбан ежемесячно пересылает ей небольшую сумму. Но основные расходы на дочь она оплачивает из своего кармана.