Дочь Екатерины и Александра Стриженовых выходит замуж

В прошлом году дочь Александра и Екатерины Стриженовых окончила МГУ с красным дипломом. Фото: соцсети.

Младшая наследница актеров Екатерины и Александра Стриженовых объявила радостную новость. 22-летняя Саша сообщила в соцсетях, что выходит замуж.

На своей странице девушка опубликовала видеоролик, на котором видно, как она гуляет по городу в фате. Подпись под роликом объясняет, что она теперь невеста. Видео было снято во время девичника Стриженовой.

Александра поделилась радостной новостью в соцсетях. Фото: соцсети.

Александра уже восемь лет встречается со своим женихом Антоном Чурековым. Антон на два года старше Саши. Месяц назад молодой человек сделал ей предложение руки и сердца. Со своим парнем Александра познакомилась еще в школе. Девушка никогда не скрывала нежных чувств к своему избраннику.

- Для меня он просто самый-самый, и я его очень-очень сильно люблю. Мне важна каждая секунда времени, проведенная вместе! Он называет меня „малыш“ и говорит, что в нашем доме всегда будут смеяться детишки. Он любит быть со мной, любоваться природой, пить чай и просто молчать, - рассказала как-то Саша на своей страничке в соцсети.

Со своим женихом Саша встречается еще со школы. Фото: соцсети.

К Александре Стриженовой всегда было приковано внимание журналистов и поклонников. Саша - достойная продолжательница известной артистической династии. Девушка закончила математико-экономический класс престижной московской школы. С трёхлетнего возраста она занималась художественной гимнастикой у Ирины Винер и обучалась танцам в балете «Тодес». Александра снялась в фильмах отца «Любовь-морковь» и «Юленька», а также в фильме режиссёра Зиновия Ройзмана « У каждого своя война».

Несколько лет назад юная Саша произвела настоящий фурор, появившись на Неделе моды в Париже. Девушка стала одной из молодых звезд показа Chanel, который прошел в парижском Гранд-паласе. Саша позировала фотографам рядом с другой известной наследницей - моделью Лили-Роуз Депп, дочерью актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради. Хорошенькая Саша настолько понравилась западным папарацци, что ее снимки попали во все фотоагентства.

После окончания школы Саша решила, что будет учиться в МГУ на факультете «Высшая школа современных социальных наук». По настоянию родителей она выбрала профессию, далекую от мира кино. В 2022 году Александра закончила вуз с красным дипломом и поступила на магистерскую программу в МГИМО. Параллельно девушка решила основать собственный бизнес. Вместе с подругой она открыла экологичное маркетинговое агентство. По словам Стриженовой-младшей, родители не участвовали финансово в развитие ее бизнеса.